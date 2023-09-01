Карло АНЧЕЛОТТИ: «У Реала очень конкурентоспособный состав – я доволен»
Тренер доволен нынешним составом
Итальянский специалист Карло Анчелотти выразил уверенность в качестве состава мадридского «Реала».
«Я очень доволен составом. Он очень конкурентоспособен.
Да, у нас были трудности, но с таким составом мы можем сделать необходимые замены. У нас есть ресурсы, чтобы соперничать с кем угодно», – сказал Карло Анчелотти.
Главным летним трансфером «Реала» стал переход Джуда Беллингема из «Боруссии Дортмунд». Кроме того, мадридцы арендовали форварда «Эспаньола» Хоселу.
«Реал» лидирует в Ла Лиге, команда сыграла три матча и набрала девять очков.
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