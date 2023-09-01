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Испания
01 сентября 2023, 19:51 | Обновлено 01 сентября 2023, 19:52
411
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «У Реала очень конкурентоспособный состав – я доволен»

Тренер доволен нынешним составом

01 сентября 2023, 19:51 | Обновлено 01 сентября 2023, 19:52
411
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «У Реала очень конкурентоспособный состав – я доволен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский специалист Карло Анчелотти выразил уверенность в качестве состава мадридского «Реала».

«Я очень доволен составом. Он очень конкурентоспособен.

Да, у нас были трудности, но с таким составом мы можем сделать необходимые замены. У нас есть ресурсы, чтобы соперничать с кем угодно», – сказал Карло Анчелотти.

Главным летним трансфером «Реала» стал переход Джуда Беллингема из «Боруссии Дортмунд». Кроме того, мадридцы арендовали форварда «Эспаньола» Хоселу.

«Реал» лидирует в Ла Лиге, команда сыграла три матча и набрала девять очков.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Ла Лига Джуд Беллингем Хоселу
Источник Marca
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