ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал нового защитника

26-летний испанский латераль Серхио Регилон перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Тоттенхэма».

Манкунианцы официально подтвердил переход 26-летнего защитника на правах аренды.

Арендное соглашение, предполагает, что «Манчестер Юнайтед» будет полностью выплачивать футболисту зарплату. Также в договоре не предусмотрено право выкупа.

Регилон не играл за «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне. В лондонский клуб защитник перешёл в сентябре 2020 года из мадридского «Реала». Прошлый сезон Регилон провёл в аренде в мадридском «Атлетико».