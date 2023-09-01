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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал нового защитника
Англия
01 сентября 2023, 19:42 |
274
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал нового защитника

Регилон на правах аренды пополнит состав манкунианцев

01 сентября 2023, 19:42 |
274
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал нового защитника
ФК Манчестер Юнайтед. Серхио Регилон

26-летний испанский латераль Серхио Регилон перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Тоттенхэма».

Манкунианцы официально подтвердил переход 26-летнего защитника на правах аренды.

Арендное соглашение, предполагает, что «Манчестер Юнайтед» будет полностью выплачивать футболисту зарплату. Также в договоре не предусмотрено право выкупа.

Регилон не играл за «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне. В лондонский клуб защитник перешёл в сентябре 2020 года из мадридского «Реала». Прошлый сезон Регилон провёл в аренде в мадридском «Атлетико».

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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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