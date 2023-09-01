ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал нового защитника
Регилон на правах аренды пополнит состав манкунианцев
26-летний испанский латераль Серхио Регилон перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Тоттенхэма».
Манкунианцы официально подтвердил переход 26-летнего защитника на правах аренды.
Арендное соглашение, предполагает, что «Манчестер Юнайтед» будет полностью выплачивать футболисту зарплату. Также в договоре не предусмотрено право выкупа.
Регилон не играл за «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне. В лондонский клуб защитник перешёл в сентябре 2020 года из мадридского «Реала». Прошлый сезон Регилон провёл в аренде в мадридском «Атлетико».
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