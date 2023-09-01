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  4. Вильям ГАЛЛАС: «Не понимаю, почему Мудрик всегда на скамейке»
Англия
01 сентября 2023, 19:22 |
638
1

Вильям ГАЛЛАС: «Не понимаю, почему Мудрик всегда на скамейке»

Бывший игрок АПЛ высказался про ситуацию с украинцем

01 сентября 2023, 19:22 |
638
1
Вильям ГАЛЛАС: «Не понимаю, почему Мудрик всегда на скамейке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-игрок лондонских «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма» Вильям Галлас считает, что украинец Михаил Мудрик зря перешел в «Челси».

«В прошлом сезоне я говорил о том, что Мудрик пожалеет о переходе в «Челси», потому что считал, что проявить себя он сможет намного лучше в «Арсенале». Я не знаю, был ли это его выбор, выбор его агента или выбор «Шахтера».

В начале сезона он смотрелся хорошо, и я думал, что он проведет отличный год, но я не знаю, что произошло, почему он все время на скамейке, почему не получает шанс.

Мне жаль игроков, оказывающихся в такой ситуации. Агент Мудрика принял неправильное решение, приведя его в «Челси». Большинство перешедших в «Челси» футболистов были готовы играть и очень хорошо адаптировались. Это говорит о том, что люди, которые занимались трансферами, знали, что делают. Сейчас ситуация немного иная», – заявил бывший защитник «синих».

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Михаил Мудрик Вильям Галлас Челси Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Football London
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Serhii P.
А я не розумію, чому Мудрик в АПЛ
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