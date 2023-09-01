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01 сентября 2023, 20:06 | Обновлено 01 сентября 2023, 20:07
148
0

Копа Судамерикана. Форталеза стала последним полуфиналистом

«Форталеза» одержала вторую победу над «Америкой Минейро»

01 сентября 2023, 20:06 | Обновлено 01 сентября 2023, 20:07
148
0
Копа Судамерикана. Форталеза стала последним полуфиналистом

В последнем полуфинальном матче Копа Судамерикана 2023 встретились бразильские «Форталеза» и «Америка Минейро».

Хозяева повели в счете к середине первого тайма – забил Гильерме после паса от Тинги. А в середине второго тайма Мариньо точным ударом снял вопросы о том, кто пройдет в полуфинал. «Америка Минейро» смогла ответить только точным ударом Брено Каскадо с подачи Родриго Варанды на последних минутах встречи.

В полуфинале «Форталеза» сыграет против другой бразильской команды «Коринтианс». Первый матч состоится в среду, 27 сентября, ответный - в среду, 4 октября.

Копа Судамерикана 2023

Четвертьфинал, ответный матч

Форталеза (Бразилия) - Америка Минейро (Бразилия) - 2:1 (1:0)

Голы: Гильерме, 22, Мариньо, 66 – Брено Каскадо, 99.

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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