Копа Судамерикана. Форталеза стала последним полуфиналистом
«Форталеза» одержала вторую победу над «Америкой Минейро»
В последнем полуфинальном матче Копа Судамерикана 2023 встретились бразильские «Форталеза» и «Америка Минейро».
Хозяева повели в счете к середине первого тайма – забил Гильерме после паса от Тинги. А в середине второго тайма Мариньо точным ударом снял вопросы о том, кто пройдет в полуфинал. «Америка Минейро» смогла ответить только точным ударом Брено Каскадо с подачи Родриго Варанды на последних минутах встречи.
В полуфинале «Форталеза» сыграет против другой бразильской команды «Коринтианс». Первый матч состоится в среду, 27 сентября, ответный - в среду, 4 октября.
Копа Судамерикана 2023
Четвертьфинал, ответный матч
Форталеза (Бразилия) - Америка Минейро (Бразилия) - 2:1 (1:0)
Голы: Гильерме, 22, Мариньо, 66 – Брено Каскадо, 99.
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