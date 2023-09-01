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Кубок Либертадорес
01 сентября 2023, 19:42 |
43
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Кубок Либертадорес. Олимпия дома проиграла Флуминенсе

Херман Кано сделал очередной дубль

01 сентября 2023, 19:42 |
43
0
Кубок Либертадорес. Олимпия дома проиграла Флуминенсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Херман Кано

В Кубке Либертадорес 2023 состоялся последний матч четвертьфинала, в котором парагвайская «Олимпия» принимала бразильский «Флуминенсе».

Гости открыли счет в середине первого тайма — забил Джон Кеннеди с подачи Кено. Однако перед перерывом Факундо Сабала сравнял счет после паса от Ивана Торреса и на перерыв команды ушли при счете 1:1. А в конце матча еще один дубль оформил аргентинский ветеран «Флуминенсе» Херман Кано. 35-летний форвард за десять минут до завершения матча вывел гостей вперед, а в компенсированное время с подачи Винисиуса Лимы установил окончательный счет встречи - 3:1 в пользу «Флуминенсе».

Бразильский клуб стал последним полуфиналистом Кубка Либертадорес 2023. В полуфинале «Флуминенсе» сыграет против «Интернасьоналя» также из Бразилии. Первый матч пройдет в среду, 27 сентября, а ответный - в среду, 4 октября.

Кубок Либертадорес 2023

Полуфинал, ответный матч

Олимпия (Парагвай) Флуминенсе (Бразилия) - 1:3 (1:1)

Голы: Сабала, 44 – Кеннеди, 24, Кано, 80, Кано, 90+1.

Первый матч - 1:1

Сетка плей-офф

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Олимпия Асунсьон Флуминенсе Кубок Либертадорес Херман Кано видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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