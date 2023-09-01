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01 сентября 2023, 18:46 |
982
1

ВИДЕО. Яремчук перешел в Валенсию, провал Динамо, группа ЛЧ Шахтера

Смотрите новое видео на канале «Записки украинского болельщика»

01 сентября 2023, 18:46 |
982
1
ВИДЕО. Яремчук перешел в Валенсию, провал Динамо, группа ЛЧ Шахтера

Еще один украинец поехал в Ла Лигу! Яремчук перешел в Валенсию, чтобы снова стать топом, что его там ждет? Почему Шахтер должен выйти из своей группы Лиги Чемпионов, а Динамо снова провалилось, но теперь еще и вылетело из еврокубов вообще? Разбираем главные новости пятницы.

00:00 О чем говорим?
00:19 Что ждет Романа Яремчука в Валенсии?
03:45 Шахтер получил ХОРОШУЮ группу в ЛЧ
05:23 Динамо переживает ДЕНЬ СУРКА / разбор оправданий Луческу
09:11 АНТИрекорд Днепра-1 и ИНТЕРЕСНАЯ группа Зари в Лиге Конференций

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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RomeoBoss
Так що Луческу залишаеть-
ся! Попре вилет "Динамо"з
усіх Еврокубків,ганьба!
Таке тільки в "Динамо",мож-
ливо. А казали,що як буде
провал Мірча піде,брехуни.
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