Аргентинский Бельграно арендовал бывшего хавбека Дженоа
Эстебан Ролон переехал в Кордову из «Боки Хуниорс»
Полузащитник столичной «Боки Хуниорс» Эстебан Ролон продолжит карьеру в «Бельграно» из Кордовы.
«Бельграно» арендовал Ролона до декабря 2024 года. Сделка включает в себя опцию выкупа. Полузащитником также интересовались «Ньюэллс Олд Бойз» и «Химнасия» из Ла-Платы.
В нынешнем сезоне в составе «Боки Хуниорс» 28-летний Эстебан Ролон сыграл 10 матчей.
Отметим, что в сезоне 2018/19 Ролон выступал в итальянской Серии А за «Дженоа», в составе которого сыграл 20 матчей. Также аргентинец сыграл 8 матчей в Ла Лиге в составе «Малаги» в сезоне 2017/18.
🔜🏴☠️✍️ Esteban Rolón dejará de ser jugador de Boca. A pesar del interés que tenían Newell´s y Gimnasia de La Plata para incorporarlo en este mercado de pases, Belgrano de Córdoba tomó la delantera y cerró la incorporación del ex-Huracán. El elenco de Alberdi acordó la llegada del… pic.twitter.com/EQdkNI0QpU— TyC Sports (@TyCSports) September 1, 2023
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