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  4. Аргентинский Бельграно арендовал бывшего хавбека Дженоа
Аргентина
01 сентября 2023, 18:43 |
86
0

Аргентинский Бельграно арендовал бывшего хавбека Дженоа

Эстебан Ролон переехал в Кордову из «Боки Хуниорс»

01 сентября 2023, 18:43 |
86
0
Аргентинский Бельграно арендовал бывшего хавбека Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Эстебан Ролон

Полузащитник столичной «Боки Хуниорс» Эстебан Ролон продолжит карьеру в «Бельграно» из Кордовы.

«Бельграно» арендовал Ролона до декабря 2024 года. Сделка включает в себя опцию выкупа. Полузащитником также интересовались «Ньюэллс Олд Бойз» и «Химнасия» из Ла-Платы.

В нынешнем сезоне в составе «Боки Хуниорс» 28-летний Эстебан Ролон сыграл 10 матчей.

Отметим, что в сезоне 2018/19 Ролон выступал в итальянской Серии А за «Дженоа», в составе которого сыграл 20 матчей. Также аргентинец сыграл 8 матчей в Ла Лиге в составе «Малаги» в сезоне 2017/18.

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трансферы чемпионат Аргентины по футболу Бока Хуниорс Бельграно Кордова Эстебан Ролон Дженоа аренда игрока
Источник Tyc Sports
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