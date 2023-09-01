Аргентинский Бельграно арендовал бывшего хавбека Дженоа

Полузащитник столичной «Боки Хуниорс» Эстебан Ролон продолжит карьеру в «Бельграно» из Кордовы.

«Бельграно» арендовал Ролона до декабря 2024 года. Сделка включает в себя опцию выкупа. Полузащитником также интересовались «Ньюэллс Олд Бойз» и «Химнасия» из Ла-Платы.

В нынешнем сезоне в составе «Боки Хуниорс» 28-летний Эстебан Ролон сыграл 10 матчей.

Отметим, что в сезоне 2018/19 Ролон выступал в итальянской Серии А за «Дженоа», в составе которого сыграл 20 матчей. Также аргентинец сыграл 8 матчей в Ла Лиге в составе «Малаги» в сезоне 2017/18.