ОФИЦИАЛЬНО. Александр Мельник вернулся в Минай

Ужгородский «Минай» официально объявил о подписании контракта с 23-летним центральным защитником Александром Мельником, защищавшим цвета закарпатской команды во второй части прошлого сезона. Игрок покинул «Александрию» на правах свободного агента.

Под руководством Владимира Шарана Мельник провел 13 матчей в УПЛ и помог закарпатцам добиться крупнейшего в истории клуба успеха в Премьер-лиге.

В общей сложности на счету Мельника 32 матча в элите украинского футбола. Воспитанник «Динамо» играл за молодежные команды киевского гранда и за вторые команды «Арсенал-Киев» и «Александрии».