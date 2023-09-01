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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 18:26 | Обновлено 01 сентября 2023, 18:32
293
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Мельник вернулся в Минай

Центральный защитник подписал с клубом полноценный контракт

01 сентября 2023, 18:26 | Обновлено 01 сентября 2023, 18:32
293
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Мельник вернулся в Минай
ФК Минай. Александр Мельник

Ужгородский «Минай» официально объявил о подписании контракта с 23-летним центральным защитником Александром Мельником, защищавшим цвета закарпатской команды во второй части прошлого сезона. Игрок покинул «Александрию» на правах свободного агента.

Под руководством Владимира Шарана Мельник провел 13 матчей в УПЛ и помог закарпатцам добиться крупнейшего в истории клуба успеха в Премьер-лиге.

В общей сложности на счету Мельника 32 матча в элите украинского футбола. Воспитанник «Динамо» играл за молодежные команды киевского гранда и за вторые команды «Арсенал-Киев» и «Александрии».

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Александр Мельник Минай Александрия трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Источник ФК Минай
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