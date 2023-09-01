Англия01 сентября 2023, 18:07 |
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ВИДЕО. Почеттино о Мудрике и летнем трансферном окне Челси
На украинского вингера в дальнейшем рассчитывают
01 сентября 2023, 18:07 |
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Как сообщалось ранее в британских СМИ, вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик является претендентом на переход в несколько известных клубов. Тренерский штаб «Синих» вроде бы не будет возражать против трансфера молодого украинского футболиста.
Но на своей последней пресс-конференции главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отметил, что игрок входит в планы клуба и, кажется, никуда не перейдет.
Видео с пресс-конференции аргентинского тренера «Синих» смотрите на Sport.ua:
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