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  4. ВИДЕО. Почеттино о Мудрике и летнем трансферном окне Челси
Англия
01 сентября 2023, 18:07 |
269
0

ВИДЕО. Почеттино о Мудрике и летнем трансферном окне Челси

На украинского вингера в дальнейшем рассчитывают

01 сентября 2023, 18:07 |
269
0
ВИДЕО. Почеттино о Мудрике и летнем трансферном окне Челси
ФК Челси. Маурисио Почеттино

Как сообщалось ранее в британских СМИ, вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик является претендентом на переход в несколько известных клубов. Тренерский штаб «Синих» вроде бы не будет возражать против трансфера молодого украинского футболиста.

Но на своей последней пресс-конференции главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отметил, что игрок входит в планы клуба и, кажется, никуда не перейдет.

Видео с пресс-конференции аргентинского тренера «Синих» смотрите на Sport.ua:

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Михаил Мудрик Челси Маурисио Почеттино видео
Источник Sport.ua
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