Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Соболева выбыла из турнира ITF в Чехии
ITF
01 сентября 2023, 17:40 | Обновлено 01 сентября 2023, 18:34
163
1

Соболева выбыла из турнира ITF в Чехии

Анастасия Соболева в трех сетах уступила Андрее Миту

01 сентября 2023, 17:40 | Обновлено 01 сентября 2023, 18:34
163
1
Соболева выбыла из турнира ITF в Чехии
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№352 WTA) завершила выступления на турнире ITF в Чехии.

В четвертьфинале Соболева уступила румынке Андрее Миту. Украинка смогла уверенно выиграть первый сет, однако в двух следующих сетах выиграла всего два гейма.

ITF W60 Прага. Четвертьфинал

Андрея Миту (Румыния) – Анастасия Соболева (Украина) – 1:6, 6:2, 6:0.

По теме:
Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чехии
Калинина и еще семь сеянных выбыли по итогам первого круга US Open
Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина сохранили позиции в топ-30
Анастасия Соболева ITF ITF Прага теннис
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Мирча Луческу остается в киевском Динамо
Футбол | 01 сентября 2023, 15:37 14
Источник: Мирча Луческу остается в киевском Динамо
Источник: Мирча Луческу остается в киевском Динамо

Клуб не уволит румына из-за вылета из еврокубков

Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Теннис | 01 сентября 2023, 08:31 3
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open

Элина проведет поединок против Джессики Пегулы

Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 1 сентября
Теннис | 01.09.2023, 14:30
Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 1 сентября
Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 1 сентября
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
Футбол | 31.08.2023, 23:59
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Футбол | 31.08.2023, 22:55
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Володимир Коваленко
Заганяли . дивись рахунок
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
30.08.2023, 16:00 17
Футбол
Следующий бой Усика может состояться в этом году
Следующий бой Усика может состояться в этом году
31.08.2023, 18:11
Бокс
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
01.09.2023, 11:35 23
Футбол
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
31.08.2023, 19:52 49
Футбол
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
31.08.2023, 23:36 45
Футбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
31.08.2023, 15:15
Волейбол
ФОТО. Мягкое пузо. Фьюри потроллил Усика после боя с Дюбуа
ФОТО. Мягкое пузо. Фьюри потроллил Усика после боя с Дюбуа
31.08.2023, 19:18 2
Бокс
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
30.08.2023, 19:43 11
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем