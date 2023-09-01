ITF01 сентября 2023, 17:40 | Обновлено 01 сентября 2023, 18:34
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Соболева выбыла из турнира ITF в Чехии
Анастасия Соболева в трех сетах уступила Андрее Миту
01 сентября 2023, 17:40 | Обновлено 01 сентября 2023, 18:34
163
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№352 WTA) завершила выступления на турнире ITF в Чехии.
В четвертьфинале Соболева уступила румынке Андрее Миту. Украинка смогла уверенно выиграть первый сет, однако в двух следующих сетах выиграла всего два гейма.
ITF W60 Прага. Четвертьфинал
Андрея Миту (Румыния) – Анастасия Соболева (Украина) – 1:6, 6:2, 6:0.
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