Соболева выбыла из турнира ITF в Чехии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№352 WTA) завершила выступления на турнире ITF в Чехии.

В четвертьфинале Соболева уступила румынке Андрее Миту. Украинка смогла уверенно выиграть первый сет, однако в двух следующих сетах выиграла всего два гейма.

ITF W60 Прага. Четвертьфинал

Андрея Миту (Румыния) – Анастасия Соболева (Украина) – 1:6, 6:2, 6:0.