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Испания
01 сентября 2023, 17:28 | Обновлено 01 сентября 2023, 17:29
670
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Артем ДОВБИК: «Я рад, что выбрал Жирону»

Украинский форвард ‒ о своем трансфере

01 сентября 2023, 17:28 | Обновлено 01 сентября 2023, 17:29
670
0
Артем ДОВБИК: «Я рад, что выбрал Жирону»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард Артем Довбык рассказал о том, как происходил его трансфер в «Жирону»:

‒ Ваша трансферная сага длилась долго, и, как претенденты на Артема Довбика, назывались разные клубы ‒ «Торино», «Лацио», «Болонья», «Марсель», все турецкие гранды. «Жирона» в СМИ начала упоминаться уже с началом лета. А когда именно появился предметный интерес от именно этого клуба?
‒ Я на самом деле тяжело переживал все эти слухи, разговоры, предположения. В какой-то момент даже захотел полностью отделить себя от всех новостей, просто занимался футболом. Все переговоры вели совместно СК «Днепр-1» и мой агент Алексей Люндовский. Я не отрывался на слухи и старался держать голову сконцентрированной сугубо на игре.

Одно могу сказать, что City Group проявляла интерес ко мне еще раньше.

‒ Даже так, City Group?
‒ Где-то два года назад, уже после Евро-2020, меня хотели подписать в «Труа». То есть, я уже точно знал, что я на радарах City Group, с 2021 года.

Когда же Витя Цыганков так хорошо представил Украину в «Жироне», у меня уже была точная информация, что и этот клуб постоянно следит за моими выступлениями.

‒ Хорошо, но почему «Жирона», а не какой-то клуб Серии А, французской Лиги 1 или кто-то еще из тех, кто упоминался в прессе? Или дело только в конкретности предложения?
‒ Ну почему же. Интерес этих клубов также был предметным, но большинство из них хотели довести переговоры до августа, чтобы продать максимально дорого своих нападающих (которых они в конце концов продали) и затем переключиться на меня. Могу сказать, что конкретно в этом году были предложения от других клубов, достаточно именитых в своих чемпионатах, которые сейчас играют в еврокубках, но я выбрал «Жирону» и рад этому выбору.

Мой трансфер вообще был непростым, потому что все должно было удовлетворить не только меня, но и СК «Днепр-1» и «Мидтюллан». «Жирона» в лице Пере Гвардиолы сыграла на опережение и смогла оперативно найти общий язык и с украинским, и с датским клубом. И самое главное ‒ в других заинтересованных клубах не было Цыганкова.

‒ Это немного необычно, что футбольный агент одновременно председатель наблюдательного совета клуба, да еще и брат топ-тренера, который возглавляет «Манчестер Сити» ‒ клубных королей Европы. Пере Гвардиола ‒ крутой?
‒ Пере успешно решает все вопросы, связанные с развитием «Жироны». Мне нравится, как развивается этот клуб и что у него есть хорошие перспективы. Благодарен Пере, что его усилия помогли состояться этому переходу. Однако я не могу много рассказать о нем, потому что я с Пере не общался лично, все переговоры с ним вел мой агент.

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Артем Довбик Жирона
Источник Спорт-Экспресс
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