Команда Головко арендовала полузащитника Александрии

Как стало известно Sport.ua, 20-летний полузащитник Иван Матюшенко перебрался на правах аренды из «Александрии» в перволиговый «Диназ». Соглашение рассчитано до 15 декабря 2023 года.

Футболист присоединился к «Александрии» в феврале, перейдя из юношеской команды «Днепра-1». В первых трех турах текущего сезона Руслан Ротань включал Матюшенко в заявку на матчи УПЛ, однако на поле не выпускал.

Контракт Ивана Матюшенко с «Александрией» действует до конца этого года.

Связана с «Диназом» и еще одна кадровая новость. Клуб покинул 20-летний полузащитник Назарий Пивень. Стороны договорились о расторжении контракта, который должен был рассчитан до 31 декабря 2025 года.

После пяти туров Первой лиги «Диназ» с 3 очками замыкает турнирную таблицу группы Б. В воскресенье, 3 сентября, команда Александра Головко примет на своем поле «Горняк-Спорт».