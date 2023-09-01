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Испания
01 сентября 2023, 16:48 | Обновлено 01 сентября 2023, 16:51
258
0

Роман ЯРЕМЧУК: «Валенсия – хороший шанс для меня»

Форвард выбрал 17-й номер

01 сентября 2023, 16:48 | Обновлено 01 сентября 2023, 16:51
258
0
Роман ЯРЕМЧУК: «Валенсия – хороший шанс для меня»
ФК Валенсия. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук, который перебрался в «Валенсию» на правах аренды, оценил свой переход в новую команду.

«Счастлив оказаться в «Валенсии», это большой клуб. Считаю, что для меня это хорошая возможность в этом сезоне. Надеюсь, это будет хороший сезон для меня и команды. Знаю, что у команды невероятные болельщики».

«Номер? Выбрал номер 17, под которым я играл в «Генте». Я забивал там много важных голов, так что мне подходит этот номер».

«Война в Украине? Моя страна переживает тяжелый момент. Постоянно думаю о том, что происходит в Украине и пытаюсь разными путями помочь. Мне будет приятно, если жители Валенсии поддержат украинцев», — сказал Яремчук.

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Роман Яремчук Валенсия чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Валенсия
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