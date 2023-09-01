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  4. Никита ТУРБАЕВСКИЙ: «Приятно помогать команде побеждать»
Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 16:00 |
215
0

Никита ТУРБАЕВСКИЙ: «Приятно помогать команде побеждать»

Вратарь луганской «Зари» прокомментировал победу над «Славией»

01 сентября 2023, 16:00 |
215
0
Никита ТУРБАЕВСКИЙ: «Приятно помогать команде побеждать»
ФК Заря. Никита Турбаевский

Голкипер луганской «Зари» Никита Турбаевский дал свой комментарий относительно второго матча против «Славии» (2:1):

– Нам вчера давалась игра. Создавали моменты. Забили два мяча. Имели шанс забить третий гол. Если бы забили его, то думаю, прошли бы в групповой этап Лиги Европы. Самое главное – было показать хорошую игру. Надеюсь, болельщики довольны нашей игрой.

– Мы победили «Славию», которая не проигрывала с мая.
– Это приятный факт, но, к сожалению, это не помогло нам попасть в группу Лиги Европы. Вчера нам где-то не повезло.

– Рядом со мной были комментаторы из Чехии. Твою игру и сейвы они назвали волшебством.
– Приятно помогать команде побеждать (улыбается). В идеале было бы, если бы не пропустили. Но это футбол. Не всегда так, как хочется.

– Впереди есть несколько дней отдыха.
– Это то сейчас, что надо. Много матчей было. Переезды. Очень хочется перевести дыхание, отдохнуть и работать дальше с двойной энергией.

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Никита Турбаевский Заря Луганск Заря - Славия Лига Европы
Источник ФК Заря Луганск
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