Никита ТУРБАЕВСКИЙ: «Приятно помогать команде побеждать»
Вратарь луганской «Зари» прокомментировал победу над «Славией»
Голкипер луганской «Зари» Никита Турбаевский дал свой комментарий относительно второго матча против «Славии» (2:1):
– Нам вчера давалась игра. Создавали моменты. Забили два мяча. Имели шанс забить третий гол. Если бы забили его, то думаю, прошли бы в групповой этап Лиги Европы. Самое главное – было показать хорошую игру. Надеюсь, болельщики довольны нашей игрой.
– Мы победили «Славию», которая не проигрывала с мая.
– Это приятный факт, но, к сожалению, это не помогло нам попасть в группу Лиги Европы. Вчера нам где-то не повезло.
– Рядом со мной были комментаторы из Чехии. Твою игру и сейвы они назвали волшебством.
– Приятно помогать команде побеждать (улыбается). В идеале было бы, если бы не пропустили. Но это футбол. Не всегда так, как хочется.
– Впереди есть несколько дней отдыха.
– Это то сейчас, что надо. Много матчей было. Переезды. Очень хочется перевести дыхание, отдохнуть и работать дальше с двойной энергией.
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