Никита ТУРБАЕВСКИЙ: «Приятно помогать команде побеждать»

Голкипер луганской «Зари» Никита Турбаевский дал свой комментарий относительно второго матча против «Славии» (2:1):

– Нам вчера давалась игра. Создавали моменты. Забили два мяча. Имели шанс забить третий гол. Если бы забили его, то думаю, прошли бы в групповой этап Лиги Европы. Самое главное – было показать хорошую игру. Надеюсь, болельщики довольны нашей игрой.

– Мы победили «Славию», которая не проигрывала с мая.

– Это приятный факт, но, к сожалению, это не помогло нам попасть в группу Лиги Европы. Вчера нам где-то не повезло.

– Рядом со мной были комментаторы из Чехии. Твою игру и сейвы они назвали волшебством.

– Приятно помогать команде побеждать (улыбается). В идеале было бы, если бы не пропустили. Но это футбол. Не всегда так, как хочется.

– Впереди есть несколько дней отдыха.

– Это то сейчас, что надо. Много матчей было. Переезды. Очень хочется перевести дыхание, отдохнуть и работать дальше с двойной энергией.