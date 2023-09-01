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  4. Тренер Валенсии: «Надеюсь, Яремчуку будет комфортно. Ждем от него голов»
Испания
01 сентября 2023, 16:10 |
802
0

Тренер Валенсии: «Надеюсь, Яремчуку будет комфортно. Ждем от него голов»

Рубен Бараха оценил переход украинца

01 сентября 2023, 16:10 |
802
0
Тренер Валенсии: «Надеюсь, Яремчуку будет комфортно. Ждем от него голов»
ФК Валенсия. Роман Яремчук

Наставник «Валенсии» Рубен Бараха оценил переход в команду украинского форварда Романа Яремчука, который будет выступать в Ла Лиге на правах аренды.

«Характеристики Яремчука дают ему шанс стать полезным для нас игроком. Его возраст позволяет надеяться на прогресс. Мы ждем от него мобильности в атаке и голов».

«Надеемся, что Роману будет комфортно в команде и он сможет регулярно забивать. Мы ждем от него именно этого. Посмотрим, будет ли он готов к завтрашнему матчу», – сказал Бараха.

В субботу команда сыграет против «Алавеса».

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Валенсия Роман Яремчук Рубен Бараха чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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