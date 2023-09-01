Тренер Валенсии: «Надеюсь, Яремчуку будет комфортно. Ждем от него голов»

Наставник «Валенсии» Рубен Бараха оценил переход в команду украинского форварда Романа Яремчука, который будет выступать в Ла Лиге на правах аренды.

«Характеристики Яремчука дают ему шанс стать полезным для нас игроком. Его возраст позволяет надеяться на прогресс. Мы ждем от него мобильности в атаке и голов».

«Надеемся, что Роману будет комфортно в команде и он сможет регулярно забивать. Мы ждем от него именно этого. Посмотрим, будет ли он готов к завтрашнему матчу», – сказал Бараха.

В субботу команда сыграет против «Алавеса».