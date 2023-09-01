Лига чемпионов01 сентября 2023, 15:11 |
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Ошибки Китая. УЕФА не видит опасности в чемпионате Саудовской Аравии
Чеферин считает, что выбран неправильный подход
01 сентября 2023, 15:11 |
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Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что чемпионат Саудовской Аравии, клубы которого массово скупают футболистов, идет ошибочным путем.
«Мы не видим угрозу в чемпионате Саудовской Аравии. Они повторяют тот подход, который был у Китая. Делают такие же ошибки, предлагая большие деньги тем, кто близок к завершению карьеры».
«Китаю это никак не помогло развивать свой футбол, их сборная не квалифицировалась на чемпионат мира. Я считаю такой подход неправильным», – сказал Чеферин.
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