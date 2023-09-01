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  4. Ошибки Китая. УЕФА не видит опасности в чемпионате Саудовской Аравии
Лига чемпионов
01 сентября 2023, 15:11 |
211
0

Ошибки Китая. УЕФА не видит опасности в чемпионате Саудовской Аравии

Чеферин считает, что выбран неправильный подход

01 сентября 2023, 15:11 |
211
0
Ошибки Китая. УЕФА не видит опасности в чемпионате Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что чемпионат Саудовской Аравии, клубы которого массово скупают футболистов, идет ошибочным путем.

«Мы не видим угрозу в чемпионате Саудовской Аравии. Они повторяют тот подход, который был у Китая. Делают такие же ошибки, предлагая большие деньги тем, кто близок к завершению карьеры».

«Китаю это никак не помогло развивать свой футбол, их сборная не квалифицировалась на чемпионат мира. Я считаю такой подход неправильным», – сказал Чеферин.

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УЕФА Александер Чеферин
Источник BBC
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