«Первым делом здоровье». Почеттино рассказал о ситуации Мудрика

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино надеется, что украинский вингер Михаил Мудрик вскоре полностью восстановится и начнет стабильно тренироваться.

«Мудрик является очень талантливым игроком, но ему нужно почувствовать комфорт и физическую готовность. У него были проблемы с первых тренировок. На Евро он провел лишь один матч и еще стабильно с нами не тренировался».

«Мы нацелены на то, чтобы он был полностью здоров и потом начал показывать свой уровень. Никто не может давать результат, если ты не полностью здоров».

«Надеюсь, в ближайшие недели он найдет свою форму», – сказал Почеттино.