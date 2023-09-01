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  4. «Первым делом здоровье». Почеттино рассказал о ситуации Мудрика
Англия
01 сентября 2023, 15:20 |
920
1

«Первым делом здоровье». Почеттино рассказал о ситуации Мудрика

Тренер ждет, когда игрок наберет кондиции

01 сентября 2023, 15:20 |
920
1
«Первым делом здоровье». Почеттино рассказал о ситуации Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино надеется, что украинский вингер Михаил Мудрик вскоре полностью восстановится и начнет стабильно тренироваться.

«Мудрик является очень талантливым игроком, но ему нужно почувствовать комфорт и физическую готовность. У него были проблемы с первых тренировок. На Евро он провел лишь один матч и еще стабильно с нами не тренировался».

«Мы нацелены на то, чтобы он был полностью здоров и потом начал показывать свой уровень. Никто не может давать результат, если ты не полностью здоров».

«Надеюсь, в ближайшие недели он найдет свою форму», – сказал Почеттино.

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Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик
Источник Football London
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Комментарии 1
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Fant24
Он же не скажет что мудрик не нужен челси но никто его не хочет больше .
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