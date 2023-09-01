«Первым делом здоровье». Почеттино рассказал о ситуации Мудрика
Тренер ждет, когда игрок наберет кондиции
Наставник «Челси» Маурисио Почеттино надеется, что украинский вингер Михаил Мудрик вскоре полностью восстановится и начнет стабильно тренироваться.
«Мудрик является очень талантливым игроком, но ему нужно почувствовать комфорт и физическую готовность. У него были проблемы с первых тренировок. На Евро он провел лишь один матч и еще стабильно с нами не тренировался».
«Мы нацелены на то, чтобы он был полностью здоров и потом начал показывать свой уровень. Никто не может давать результат, если ты не полностью здоров».
«Надеюсь, в ближайшие недели он найдет свою форму», – сказал Почеттино.
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