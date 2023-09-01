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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 15:03 |
224
0

Ворскла отдала полузащитника в аренду

Даниил Тузенко отправился за игровой практикой в Первую лигу

01 сентября 2023, 15:03 |
224
0
Ворскла отдала полузащитника в аренду
ФК Ворскла. Даниил Тузенко

Как стало известно Sport.ua, 19-летний полузащитник Даниил Тузенко перешел на правах аренды из «Ворсклы» в «Горняк-Спорт». В новом клубе хавбек выбрал 19-й игровой номер.

Воспитанник новомосковского футбола перебрался в Полтаву летом прошлого года из «Зари», где был капитаном команды U-19.

В нынешнем сезоне Тузенко сыграл за «Ворсклу» в матче 1-го тура против «Руха» (1:4), выйдя на замену в концовке той встречи.

После пяти туров Первой лиги «Горняк-Спорт» с 6 очками занимает 6-е место в группе Б. В воскресенье, 3 сентября, команда Валерия Куценко сыграет на выезде с «Диназом».

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Ворскла Полтава Горняк-Спорт трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Даниил Тузенко инсайд
Источник Sport.ua
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