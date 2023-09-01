Ворскла отдала полузащитника в аренду

Как стало известно Sport.ua, 19-летний полузащитник Даниил Тузенко перешел на правах аренды из «Ворсклы» в «Горняк-Спорт». В новом клубе хавбек выбрал 19-й игровой номер.

Воспитанник новомосковского футбола перебрался в Полтаву летом прошлого года из «Зари», где был капитаном команды U-19.

В нынешнем сезоне Тузенко сыграл за «Ворсклу» в матче 1-го тура против «Руха» (1:4), выйдя на замену в концовке той встречи.

После пяти туров Первой лиги «Горняк-Спорт» с 6 очками занимает 6-е место в группе Б. В воскресенье, 3 сентября, команда Валерия Куценко сыграет на выезде с «Диназом».