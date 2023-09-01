Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 1 сентября
В пятницу на корты Нью-Йорка выйдут четыре представителя Украины
1 сентября на Открытом чемпионате США по теннису будут играть матчи третьего раунда в одиночном разряде, а также матчи парных разрядов и поединки с участием юниоров.
В пятницу Украину представят три теннисистки: Надежда Киченок, Марта Костюк и Людмила Киченок. Они сыграют матчи второго раунда женского парного разряда. Также в квалификации юниорского турнира продолжит выступление Владимир Якубенко.
Расписание матчей с участием украинских теннисистов
US Open. Второй раунд парного разряда
Корт №17. Первый запуск (18:00*)
Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Татьяна Мария / Аранча Рус
Корт №13. Третий запуск (21:30*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [14] – Ирина Хромачева / Дарья Сэвилл
Корт №5. Четвертый запуск (22:30*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [10] – Элина Аванесян / Камилла Рахимова [Alt]
US Open. Юниоры. Второй раунд квалификации одиночного разряда
CARY LEEDS MATCH COURT 8. Первый запуск (17:00)
Владимир Якубенко [5] – Атакан Карахан [11]
*ориентировочное время начала матча
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