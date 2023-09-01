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US Open
01 сентября 2023, 14:30 | Обновлено 01 сентября 2023, 14:40
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Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 1 сентября

В пятницу на корты Нью-Йорка выйдут четыре представителя Украины

01 сентября 2023, 14:30 | Обновлено 01 сентября 2023, 14:40
435
0
Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 1 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

1 сентября на Открытом чемпионате США по теннису будут играть матчи третьего раунда в одиночном разряде, а также матчи парных разрядов и поединки с участием юниоров.

В пятницу Украину представят три теннисистки: Надежда Киченок, Марта Костюк и Людмила Киченок. Они сыграют матчи второго раунда женского парного разряда. Также в квалификации юниорского турнира продолжит выступление Владимир Якубенко.

Расписание матчей с участием украинских теннисистов

US Open. Второй раунд парного разряда

Корт №17. Первый запуск (18:00*)
Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Татьяна Мария / Аранча Рус

Корт №13. Третий запуск (21:30*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [14] – Ирина Хромачева / Дарья Сэвилл

Корт №5. Четвертый запуск (22:30*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [10] – Элина Аванесян / Камилла Рахимова [Alt]

US Open. Юниоры. Второй раунд квалификации одиночного разряда

CARY LEEDS MATCH COURT 8. Первый запуск (17:00)
Владимир Якубенко [5] Атакан Карахан [11]

*ориентировочное время начала матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

По теме:
Киченок / Остапенко – Аванесян / Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Костюк / Русе – Хромачева / Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок / Коллинс – Мария / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
расписание US Open 2023 Надежда Киченок Даниэль Коллинс Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Людмила Киченок Алена Остапенко Владимир Якубенко
Источник Sport.ua
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