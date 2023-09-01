Клубы все решили. Конкурент Трубина переходит в команду АПЛ

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Бенфика» согласовала с «Ноттингем Форест» трансфер своего основного вратаря Одиссеаса Влаходимоса.

Игрок уже вылетел в Великобританию для прохождения медосмотра и подписания контракта. Сделка оценивается в 10 миллионов евро.

Трансфер Влаходимоса откроет дорогу в основной состав «Бенфики» украинского вратаря Анатолия Трубина, который недавно перебрался в состав Орлов из «Шахтера».