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  4. Клубы все решили. Конкурент Трубина переходит в команду АПЛ
Англия
01 сентября 2023, 14:49 |
580
0

Клубы все решили. Конкурент Трубина переходит в команду АПЛ

Влаходимос попробует себя в Англии

01 сентября 2023, 14:49 |
580
0
Клубы все решили. Конкурент Трубина переходит в команду АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Одиссеас Влаходимос

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Бенфика» согласовала с «Ноттингем Форест» трансфер своего основного вратаря Одиссеаса Влаходимоса.

Игрок уже вылетел в Великобританию для прохождения медосмотра и подписания контракта. Сделка оценивается в 10 миллионов евро.

Трансфер Влаходимоса откроет дорогу в основной состав «Бенфики» украинского вратаря Анатолия Трубина, который недавно перебрался в состав Орлов из «Шахтера».

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Источник: Русин прошел медосмотр в Сандерленде
Одиссеас Влаходимос Бенфика Анатолий Трубин Ноттингем Форест трансферы
Источник Фабрицио Романо
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