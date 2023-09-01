Мало конкуренции. Ребров рассказал о проблеме украинского футбола

Наставник сборной Украины Сергей Ребров не захотел назвать самую проблемную позицию в команде, однако считает, что игрокам в чемпионате не хватает конкуренции.

«Я не буду говорить позицию, но есть у нас действительно проблемные позиции в украинском футболе. Но, как я давно говорил, у нас, к сожалению, нет достаточной конкуренции».

«У нас достаточно квалифицированных игроков, но нужно более конкурентная среда, чтобы прогрессировать», — сказал Ребров.