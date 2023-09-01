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  4. Мало конкуренции. Ребров рассказал о проблеме украинского футбола
Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 13:28 |
372
1

Мало конкуренции. Ребров рассказал о проблеме украинского футбола

Но проблемную позицию не назвал

01 сентября 2023, 13:28 |
372
1
Мало конкуренции. Ребров рассказал о проблеме украинского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров не захотел назвать самую проблемную позицию в команде, однако считает, что игрокам в чемпионате не хватает конкуренции.

«Я не буду говорить позицию, но есть у нас действительно проблемные позиции в украинском футболе. Но, как я давно говорил, у нас, к сожалению, нет достаточной конкуренции».

«У нас достаточно квалифицированных игроков, но нужно более конкурентная среда, чтобы прогрессировать», — сказал Ребров.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Источник Бомбардир
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Комментарии 1
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Zdolaemo
У нас проблемы на всех позициях ! Нет ни одного футболиста ! Есть инстаблогеры и купленные сами у себя и человечки которые , ну так вышло , просто попали в заявку ! 
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