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Лига конференций
01 сентября 2023, 12:27 | Обновлено 01 сентября 2023, 12:35
342
0

ВИДЕО. Яркий перфоманс фанатов перед матчем Легия – Мидтьюлланд

Поклонники зарядили поляков на позитивный результат

01 сентября 2023, 12:27 | Обновлено 01 сентября 2023, 12:35
342
0
ВИДЕО. Яркий перфоманс фанатов перед матчем Легия – Мидтьюлланд
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 31 августа, перед началом ответного матча плей-офф раунда Лиги конференций между варшавской «Легией» и «Мидтьюлландом» фанаты польского клуба организовали на стадионе мощный и яркий перфоманс.

Подобные действа лучше один раз увидеть, чем об этом десятки раз прочитать.

Поддержка поклонников помогла «Легии» сыграть с гостями из Дании в основное и дополнительное время вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальтии выиграть со счетом 6-5. Добившись успеха, варшавцы пробились в групповую стадию Лиги конференций.

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Легия Варшава Мидтьюлланд Лига конференций видео фанаты
Источник Sport.ua
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