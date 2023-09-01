ВИДЕО. Яркий перфоманс фанатов перед матчем Легия – Мидтьюлланд

В четверг, 31 августа, перед началом ответного матча плей-офф раунда Лиги конференций между варшавской «Легией» и «Мидтьюлландом» фанаты польского клуба организовали на стадионе мощный и яркий перфоманс.

Подобные действа лучше один раз увидеть, чем об этом десятки раз прочитать.

Поддержка поклонников помогла «Легии» сыграть с гостями из Дании в основное и дополнительное время вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальтии выиграть со счетом 6-5. Добившись успеха, варшавцы пробились в групповую стадию Лиги конференций.