ВИДЕО. Яркий перфоманс фанатов перед матчем Легия – Мидтьюлланд
Поклонники зарядили поляков на позитивный результат
В четверг, 31 августа, перед началом ответного матча плей-офф раунда Лиги конференций между варшавской «Легией» и «Мидтьюлландом» фанаты польского клуба организовали на стадионе мощный и яркий перфоманс.
Подобные действа лучше один раз увидеть, чем об этом десятки раз прочитать.
Поддержка поклонников помогла «Легии» сыграть с гостями из Дании в основное и дополнительное время вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальтии выиграть со счетом 6-5. Добившись успеха, варшавцы пробились в групповую стадию Лиги конференций.
31.08.2023 Legia Warszawa🇵🇱 against Midtjylland🇩🇰 pic.twitter.com/MgZnkbBRv4— Ultrasshop.com (@ultrasshopcom) August 31, 2023
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