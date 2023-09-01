С учетом Мудрика. Новый владелец Челси потратил на новичков миллиард фунтов

Владелец «Челси» Тодд Боэли, который вступил во владение клубом чуть больше года назад, уже потратил на приобретение новых футболистов больше миллиарда фунтов – 1,016 миллиарда.

Цифру в миллиард Синие преодолели после подписания хавбека «Манчестер» Сити Коула Палмера.

На эти деньги «Челси» приобрел 31 игрока, включая украинского вингера Михаила Мудрика, которого купили у «Шахтера» за 70 миллионов евро (+30 миллионов возможных бонусов).