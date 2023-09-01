Англия01 сентября 2023, 12:30 |
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С учетом Мудрика. Новый владелец Челси потратил на новичков миллиард фунтов
Тодд Боэли не желеет средств
01 сентября 2023, 12:30 |
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Владелец «Челси» Тодд Боэли, который вступил во владение клубом чуть больше года назад, уже потратил на приобретение новых футболистов больше миллиарда фунтов – 1,016 миллиарда.
Цифру в миллиард Синие преодолели после подписания хавбека «Манчестер» Сити Коула Палмера.
На эти деньги «Челси» приобрел 31 игрока, включая украинского вингера Михаила Мудрика, которого купили у «Шахтера» за 70 миллионов евро (+30 миллионов возможных бонусов).
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Комментарии 4
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А продали на яку суму?
Чого не купити 10 реально сильних гравців по 100 лямов і закрити питання? Накупили якогось непотріба ( за виключенням Мудрика) та не знають , що з ними робити.
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