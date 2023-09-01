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Аргентина
01 сентября 2023, 10:51 | Обновлено 01 сентября 2023, 12:17
467
0

Месси – в сборной Аргентины на матчи отбора на ЧМ-2026

Нападающий международную карьеру не завершает

01 сентября 2023, 10:51 | Обновлено 01 сентября 2023, 12:17
467
0
Месси – в сборной Аргентины на матчи отбора на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Оглашен состав сборной Аргентины на матчи квалификационной стадии чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Как информирует Аргентинская федерация футбола (AFA), в состав команды включен нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси.

Напомним, ранее 36-летний Месси заявлял, что чемпионат мира 2022 года, на котором он был капитаном команды, будет последним в его международной карьере.

Как известно, в сентябре аргентинцам предстоит провести два матча в рамках отбора на ЧМ-2026 – с командами Эквадора (8 сентября) и Боливии (12-го числа).

Всего наставник сборной Аргентины Лионель Скалони пригласил в команду 32 футболиста.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Источник Sport.ua
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