ВИДЕО. Алькарас разгромил Харриса во 2-м раунде US Open 2023

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата США по теннису 2023.

Во 2-м раунде американского мейджора испанец разгромил представителя ЮАР Ллойда Харриса (АТР 177) в трех сетах за 2 часа и 31 минуту.

US Open 2023. 1/32 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Ллойд Харрис (ЮАР) – 6:3, 6:1, 7:6 (7:4)

Это была первая встреча теннисистов.

Далее Карлитос встретится с Дэном Эвансом.