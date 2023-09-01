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  4. ВИДЕО. Алькарас разгромил Харриса во 2-м раунде US Open 2023
US Open
01 сентября 2023, 08:55 |
245
0

ВИДЕО. Алькарас разгромил Харриса во 2-м раунде US Open 2023

Карлос в трех сетах обыграл Ллойда

01 сентября 2023, 08:55 |
245
0
ВИДЕО. Алькарас разгромил Харриса во 2-м раунде US Open 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата США по теннису 2023.

Во 2-м раунде американского мейджора испанец разгромил представителя ЮАР Ллойда Харриса (АТР 177) в трех сетах за 2 часа и 31 минуту.

US Open 2023. 1/32 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Ллойд Харрис (ЮАР) – 6:3, 6:1, 7:6 (7:4)

Это была первая встреча теннисистов.

Далее Карлитос встретится с Дэном Эвансом.

Хайлайты матча:

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Карлос Алькарас (теннисист) Ллойд Харрис US Open 2023
Источник Sport.ua
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