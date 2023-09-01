US Open01 сентября 2023, 08:55 |
245
0
ВИДЕО. Алькарас разгромил Харриса во 2-м раунде US Open 2023
Карлос в трех сетах обыграл Ллойда
01 сентября 2023, 08:55 |
245
0
Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата США по теннису 2023.
Во 2-м раунде американского мейджора испанец разгромил представителя ЮАР Ллойда Харриса (АТР 177) в трех сетах за 2 часа и 31 минуту.
US Open 2023. 1/32 финала
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Ллойд Харрис (ЮАР) – 6:3, 6:1, 7:6 (7:4)
Это была первая встреча теннисистов.
Далее Карлитос встретится с Дэном Эвансом.
Хайлайты матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 31 августа 2023, 23:23 0
Джон выступит на кортах Нью-Йорка еще в парном разряде
Бокс | 31 августа 2023, 19:18 2
Тайсон шутит перед поединком с Нганну
Баскетбол | 01.09.2023, 00:13
Футбол | 31.08.2023, 22:55
Футбол | 31.08.2023, 12:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.08.2023, 16:00 17
31.08.2023, 00:23 38
30.08.2023, 09:24 6
30.08.2023, 08:24 7
30.08.2023, 15:14 2
30.08.2023, 19:43 11
30.08.2023, 08:31
30.08.2023, 10:41 10