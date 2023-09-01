US Open01 сентября 2023, 08:04 |
854
0
Муж Свитолиной Монфис завершил выступления на US Open, уступив 8-й ракетке
Гаэль в четырех сетах проиграл Андрею Рублеву
01 сентября 2023, 08:04 |
854
0
Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 162) завершил выступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023.
В 1/32 финала американского мейджора француз уступил 8-й ракетке мира Андрею Рублеву в четырех сетах за 2 часа и 23 минуты.
US Open 2023. 1/32 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Андрей Рублев [8] – 4:6, 3:6, 6:3, 1:6
Это была третья встреча теннисистов. На счету Гаэля только 1 победа.
Далее Рублев сыграет против Артура Риндеркнеха.
Хайлайты матча:
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