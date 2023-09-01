Муж Свитолиной Монфис завершил выступления на US Open, уступив 8-й ракетке

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 162) завершил выступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023.

В 1/32 финала американского мейджора француз уступил 8-й ракетке мира Андрею Рублеву в четырех сетах за 2 часа и 23 минуты.

US Open 2023. 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Андрей Рублев [8] – 4:6, 3:6, 6:3, 1:6

Это была третья встреча теннисистов. На счету Гаэля только 1 победа.

Далее Рублев сыграет против Артура Риндеркнеха.