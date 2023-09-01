Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Муж Свитолиной Монфис завершил выступления на US Open, уступив 8-й ракетке
US Open
01 сентября 2023, 08:04 |
854
0

Муж Свитолиной Монфис завершил выступления на US Open, уступив 8-й ракетке

Гаэль в четырех сетах проиграл Андрею Рублеву

01 сентября 2023, 08:04 |
854
0
Муж Свитолиной Монфис завершил выступления на US Open, уступив 8-й ракетке
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 162) завершил выступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023.

В 1/32 финала американского мейджора француз уступил 8-й ракетке мира Андрею Рублеву в четырех сетах за 2 часа и 23 минуты.

US Open 2023. 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Андрей Рублев [8] – 4:6, 3:6, 6:3, 1:6

Это была третья встреча теннисистов. На счету Гаэля только 1 победа.

Далее Рублев сыграет против Артура Риндеркнеха.

Хайлайты матча:

По теме:
ВИДЕО. Алькарас разгромил Харриса во 2-м раунде US Open 2023
ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
Киченок и Остапенко стартовали с трехсетовой победы на US Open
Гаэль Монфис Андрей Рублев US Open 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Следующий бой Усика может состояться в этом году
Бокс | 31 августа 2023, 18:11 0
Следующий бой Усика может состояться в этом году
Следующий бой Усика может состояться в этом году

Хирн надеется, что бой с Хрговичем может пройти в декабре

Источник: Лунин заработал доверие со стороны Анчелотти
Футбол | 31 августа 2023, 15:41 5
Источник: Лунин заработал доверие со стороны Анчелотти
Источник: Лунин заработал доверие со стороны Анчелотти

Украинец будет получать больше игровой практики по ходу сезона

Изнер в пяти сетах проиграл соотечественнику на US Open и завершил карьеру
Теннис | 31.08.2023, 23:23
Изнер в пяти сетах проиграл соотечественнику на US Open и завершил карьеру
Изнер в пяти сетах проиграл соотечественнику на US Open и завершил карьеру
ЛУЧЕСКУ: «Мои игроки достойно представили Украину на международной арене»
Футбол | 01.09.2023, 00:16
ЛУЧЕСКУ: «Мои игроки достойно представили Украину на международной арене»
ЛУЧЕСКУ: «Мои игроки достойно представили Украину на международной арене»
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
Футбол | 31.08.2023, 23:36
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
01.09.2023, 00:59 32
Теннис
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
30.08.2023, 19:43 11
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
30.08.2023, 16:00 17
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
31.08.2023, 15:49 12
Футбол
Тедди АТЛАС: «Возможно, у Усика стеклянный живот»
Тедди АТЛАС: «Возможно, у Усика стеклянный живот»
30.08.2023, 20:59 8
Бокс
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
30.08.2023, 23:35
Волейбол
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
31.08.2023, 19:52 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем