СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 сентября

В пятницу, 1 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Верес – Черноморец

3.19 – 3.45 – 2.25

21:30 Боруссия Д – Хайденхайм

1.29 – 6.88 – 10.80

21:45 Рома – Милан

2.97 – 3.35 – 2.63

22:00 Лутон Таун – Вест Хэм

4.71 – 3.99 – 1.81

23:00 Альмерия – Сельта

2.83 – 3.42 – 2.71