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01 сентября 2023, 07:40 |
10
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 сентября

Важные события во всех видах спорта

01 сентября 2023, 07:40 |
10
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 1 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Верес – Черноморец

Favbet 3.19 – 3.45 – 2.25

21:30 Боруссия Д – Хайденхайм

Favbet 1.29 – 6.88 – 10.80

21:45 Рома – Милан

Favbet 2.97 – 3.35 – 2.63

22:00 Лутон Таун – Вест Хэм

Favbet 4.71 – 3.99 – 1.81

23:00 Альмерия – Сельта

Favbet 2.83 – 3.42 – 2.71

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Источник Sport.ua
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