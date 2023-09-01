Другие новости01 сентября 2023, 07:40 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 сентября
Важные события во всех видах спорта
01 сентября 2023, 07:40 |
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В пятницу, 1 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Верес – Черноморец
21:30 Боруссия Д – Хайденхайм
21:45 Рома – Милан
22:00 Лутон Таун – Вест Хэм
23:00 Альмерия – Сельта
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