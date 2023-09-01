Клозе получил награду от президента УЕФА

Бывший форвард cборной Германии Мирослав Клозе получил специальную награду президента УЕФА.

Этой наградой УЕФА отметил заслуги Клозе на протяжении карьеры длинной почти 20 лет, в течении которой он играл за немецкие «Хомбург», «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Баварию» и итальянский «Лацио».

В составе сборной Германии Мирослав Клосе сыграл 137 матчей, забил 71 гол и стал чемпионом мира в 2014-м году. Также немецкий форвард — рекордсмен чемпионатов мира по количеству забитых мячей. За четыре турнира он забил 16 голов.