Клозе получил награду от президента УЕФА
УЕФА отметила заслуги бывшего форварда сборной Германии
Бывший форвард cборной Германии Мирослав Клозе получил специальную награду президента УЕФА.
Этой наградой УЕФА отметил заслуги Клозе на протяжении карьеры длинной почти 20 лет, в течении которой он играл за немецкие «Хомбург», «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Баварию» и итальянский «Лацио».
В составе сборной Германии Мирослав Клосе сыграл 137 матчей, забил 71 гол и стал чемпионом мира в 2014-м году. Также немецкий форвард — рекордсмен чемпионатов мира по количеству забитых мячей. За четыре турнира он забил 16 голов.
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