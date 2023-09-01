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01 сентября 2023, 04:24 | Обновлено 01 сентября 2023, 04:25
26
0

Клозе получил награду от президента УЕФА

УЕФА отметила заслуги бывшего форварда сборной Германии

01 сентября 2023, 04:24 | Обновлено 01 сентября 2023, 04:25
26
0
Клозе получил награду от президента УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирослав Клозе

Бывший форвард cборной Германии Мирослав Клозе получил специальную награду президента УЕФА.

Этой наградой УЕФА отметил заслуги Клозе на протяжении карьеры длинной почти 20 лет, в течении которой он играл за немецкие «Хомбург», «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Баварию» и итальянский «Лацио».

В составе сборной Германии Мирослав Клосе сыграл 137 матчей, забил 71 гол и стал чемпионом мира в 2014-м году. Также немецкий форвард — рекордсмен чемпионатов мира по количеству забитых мячей. За четыре турнира он забил 16 голов.

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УЕФА Мирослав Клозе Бавария Кайзерслаутерн Вердер Хомбург Лацио сборная Германии по футболу награды УЕФА
Источник УЕФА
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