ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал форварда Лиона

Форвард «Лиона» Брэдли Баркола присоединился к столичному «ПСЖ».

За трансфер 20-летнего Баркола «ПСЖ» заплатил «Лиону» 45 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов. С парижанами молодой форвард подписал контракт до конца сезона 2027/28.

В прошлом сезоне в составе «Лиона» Брэдли Баркола в чемпионате Франции сыграл 26 матчей, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Также в составе сборной Франции U-21 в этом году форвард сыграл на чемпионате Европы, где в четырех матчах забил два гола.