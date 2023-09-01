Франция01 сентября 2023, 03:43 | Обновлено 01 сентября 2023, 03:44
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ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал форварда Лиона
Брэдли Баркола переезжает в Париж
01 сентября 2023, 03:43 | Обновлено 01 сентября 2023, 03:44
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Форвард «Лиона» Брэдли Баркола присоединился к столичному «ПСЖ».
За трансфер 20-летнего Баркола «ПСЖ» заплатил «Лиону» 45 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов. С парижанами молодой форвард подписал контракт до конца сезона 2027/28.
В прошлом сезоне в составе «Лиона» Брэдли Баркола в чемпионате Франции сыграл 26 матчей, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Также в составе сборной Франции U-21 в этом году форвард сыграл на чемпионате Европы, где в четырех матчах забил два гола.
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