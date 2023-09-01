Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал форварда Лиона
Франция
01 сентября 2023, 03:43 | Обновлено 01 сентября 2023, 03:44
91
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал форварда Лиона

Брэдли Баркола переезжает в Париж

01 сентября 2023, 03:43 | Обновлено 01 сентября 2023, 03:44
91
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал форварда Лиона
ФК ПСЖ. Брэдли Баркола

Форвард «Лиона» Брэдли Баркола присоединился к столичному «ПСЖ».

За трансфер 20-летнего Баркола «ПСЖ» заплатил «Лиону» 45 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов. С парижанами молодой форвард подписал контракт до конца сезона 2027/28.

В прошлом сезоне в составе «Лиона» Брэдли Баркола в чемпионате Франции сыграл 26 матчей, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Также в составе сборной Франции U-21 в этом году форвард сыграл на чемпионате Европы, где в четырех матчах забил два гола.

По теме:
Трансфер Салаха из Ливерпуля в Аль-Иттихад согласован
ОФИЦИАЛЬНО: Кристал Пэлас подписал вратаря Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед арендовал защитника Тотенхэма
трансферы Брэдли Баркола ПСЖ Лион трансферы Лиги 1
Источник ФК ПСЖ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 31 августа 2023, 12:25 8
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Матчи запланированы на 27 сентября

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 31 августа 2023, 23:40 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Футбол | 31.08.2023, 22:55
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Итоги Q4 Лиги конференций. Тайсон оформил дубль за ПАОК, Кендзера сыграл
Футбол | 01.09.2023, 01:30
Итоги Q4 Лиги конференций. Тайсон оформил дубль за ПАОК, Кендзера сыграл
Итоги Q4 Лиги конференций. Тайсон оформил дубль за ПАОК, Кендзера сыграл
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Футбол | 31.08.2023, 22:01
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
30.08.2023, 09:24 6
Теннис
Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open
Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open
30.08.2023, 08:31
Теннис
Реал подписал молодого украинского вратаря
Реал подписал молодого украинского вратаря
30.08.2023, 20:11 8
Футбол
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
31.08.2023, 00:23 38
Футбол
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
30.08.2023, 16:00 17
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
30.08.2023, 16:33 30
Футбол
Эдди ХИРН: «Мне показалось, что Усик постарел»
Эдди ХИРН: «Мне показалось, что Усик постарел»
30.08.2023, 07:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем