Англия01 сентября 2023, 03:20 | Обновлено 01 сентября 2023, 03:21
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ОФИЦИАЛЬНО: Кристал Пэлас подписал вратаря Манчестер Юнайтед
Дин Хендерсон продолжит карьеру в Лондоне
01 сентября 2023, 03:20 | Обновлено 01 сентября 2023, 03:21
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Лондонский «Кристал Пэлас» подписал вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.
Сумма трансфера 26-летнего вратаря составляет 15 миллионов фунтов и еще 5 миллионов в виде бонусов. Контракт Хендерсона с «Кристал Пэласом» рассчитан до завершения сезона 2027/28.
В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Дин Хенедерсон не играл. Прошлый сезон голкипер провел в аренде в «Шеффилд Юнайтед», в составе которого сыграл 20 матчей, пропустил 33 гола и не пропускал в шести матчах.
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