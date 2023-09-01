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Англия
01 сентября 2023, 03:20 | Обновлено 01 сентября 2023, 03:21
143
0

ОФИЦИАЛЬНО: Кристал Пэлас подписал вратаря Манчестер Юнайтед

Дин Хендерсон продолжит карьеру в Лондоне

01 сентября 2023, 03:20 | Обновлено 01 сентября 2023, 03:21
143
0
ОФИЦИАЛЬНО: Кристал Пэлас подписал вратаря Манчестер Юнайтед
ФК Кристал Пелас. Дин Хендерсон

Лондонский «Кристал Пэлас» подписал вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.

Сумма трансфера 26-летнего вратаря составляет 15 миллионов фунтов и еще 5 миллионов в виде бонусов. Контракт Хендерсона с «Кристал Пэласом» рассчитан до завершения сезона 2027/28.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Дин Хенедерсон не играл. Прошлый сезон голкипер провел в аренде в «Шеффилд Юнайтед», в составе которого сыграл 20 матчей, пропустил 33 гола и не пропускал в шести матчах.

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Источник ФК Кристал Пэлас
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