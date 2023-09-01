ОФИЦИАЛЬНО: Кристал Пэлас подписал вратаря Манчестер Юнайтед

Лондонский «Кристал Пэлас» подписал вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.

Сумма трансфера 26-летнего вратаря составляет 15 миллионов фунтов и еще 5 миллионов в виде бонусов. Контракт Хендерсона с «Кристал Пэласом» рассчитан до завершения сезона 2027/28.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Дин Хенедерсон не играл. Прошлый сезон голкипер провел в аренде в «Шеффилд Юнайтед», в составе которого сыграл 20 матчей, пропустил 33 гола и не пропускал в шести матчах.