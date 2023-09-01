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Кубок Либертадорес
01 сентября 2023, 02:53 | Обновлено 01 сентября 2023, 03:11
179
0

Превзошли Реал. Бока Хуниорс установила рекорд континентальных турниров

Полуфинал Кубка Либертадорес 2023 стал для «Боки» рекордным

01 сентября 2023, 02:53 | Обновлено 01 сентября 2023, 03:11
179
0
Превзошли Реал. Бока Хуниорс установила рекорд континентальных турниров
TyC Sports. Бока Хуниорс

Аргентинская «Бока Хуниорс» установила рекорд по количеству выходов в полуфиналы континентальных клубных турниров за последние 20 лет.

После победы в серии пенальти над «Расингом», также аргентинским, «Бока Хуниорс» вышла в полуфинал Копа Либертадорес, который стал для нее 13-м полуфиналом континентальных турниров за последние 20 лет. Таким образом, команда из Буэнос-Айреса опередила предыдущего рекордсмена, испанский «Реал», который за это же время играл в полуфиналах континентальных турниров 12 раз.

Примечательно, что «Бока Хуниорс» делит мировой рекорд с египетским «Аль-Ахли», у которого также 13 выходов в полуфиналы континентальных турниров,

В полуфинале Кубка Либертадорес 2023 «Бока Хуниорс» сыграет против бразильского «Палмейраса». Первый матч состоится в среду, 27 сентября, на «Бомбонере» в Буэнос-Айресе, ответный - в среду, 4 октября, на стадионе «Альянц-Парк» в Сан-Паулу.

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Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Реал Мадрид рекорд Расинг Авельянеда
Источник Tyc Sports
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