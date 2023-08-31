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Лига конференций
31 августа 2023, 23:25 | Обновлено 31 августа 2023, 23:34
259
0

ВИДЕО. Днепр-1 пропустил в экстратайме. Еще и Горин удален

Неудачное развитие событий для днепрян в Лиге конференций

31 августа 2023, 23:25 | Обновлено 31 августа 2023, 23:34
259
0
ВИДЕО. Днепр-1 пропустил в экстратайме. Еще и Горин удален

В четверг, 31 августа, в 21:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Днепр-1» принимает «Спартак» Трнава.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в словацком Кошице на городском стадионе. В первом матче в Трнаве была зафиксирована ничья (1:1).

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Неудачное развитие событий для днепрян в Лиге конференций. Днепр-1 пропустил в экстратайме. Еще и Олег Горин удален за два горчичника. Украинский клуб остался вдевятером

ГОЛ! 1:2. Мартин Буката, 106 мин.

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Источник Sport.ua
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