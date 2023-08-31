ВИДЕО. Днепр-1 пропустил в экстратайме. Еще и Горин удален
Неудачное развитие событий для днепрян в Лиге конференций
В четверг, 31 августа, в 21:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Днепр-1» принимает «Спартак» Трнава.
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Команды играют в словацком Кошице на городском стадионе. В первом матче в Трнаве была зафиксирована ничья (1:1).
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Неудачное развитие событий для днепрян в Лиге конференций. Днепр-1 пропустил в экстратайме. Еще и Олег Горин удален за два горчичника. Украинский клуб остался вдевятером
ГОЛ! 1:2. Мартин Буката, 106 мин.
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