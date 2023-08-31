Лига конференций31 августа 2023, 23:07 | Обновлено 31 августа 2023, 23:14
733
1
ВИДЕО. Бабенко удален с поля в первом экстратайме за грубый фол
Днепр-1 остался в меньшинстве в дополнительное время матч со Спартаком Тр
31 августа 2023, 23:07 | Обновлено 31 августа 2023, 23:14
733
1
В четверг, 31 августа, в 21:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Днепр-1» принимает «Спартак» Трнава.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в словацком Кошице на городском стадионе. В первом матче в Трнаве была зафиксирована ничья (1:1).
❗️ Смотрите видео голов в Telegram
Днепр-1 остался в меньшинстве в дополнительное время.
Руслан Бабенко удален с поля в первом экстратайме за грубый фол
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 августа 2023, 22:55 96
Киевляне не смогли выйти в групповой раунд Лиги конференций
Теннис | 31 августа 2023, 11:59 0
В четверг на корты Нью-Йорка выйдут 6 представителей Украины
Футбол | 31.08.2023, 15:41
Футбол | 31.08.2023, 22:57
Футбол | 31.08.2023, 19:52
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
4 красных за 2 матча Это вам не УПЛ с ручными судьями
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.08.2023, 20:59 8
30.08.2023, 20:11 8
30.08.2023, 07:31
31.08.2023, 00:23 38
30.08.2023, 07:35
30.08.2023, 06:15
30.08.2023, 09:24 6
30.08.2023, 06:34