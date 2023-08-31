ВИДЕО. Бабенко удален с поля в первом экстратайме за грубый фол

В четверг, 31 августа, в 21:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Днепр-1» принимает «Спартак» Трнава.

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Команды играют в словацком Кошице на городском стадионе. В первом матче в Трнаве была зафиксирована ничья (1:1).

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Днепр-1 остался в меньшинстве в дополнительное время.

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