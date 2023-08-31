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  4. ВИДЕО. Бабенко удален с поля в первом экстратайме за грубый фол
Лига конференций
31 августа 2023, 23:07 | Обновлено 31 августа 2023, 23:14
733
1

ВИДЕО. Бабенко удален с поля в первом экстратайме за грубый фол

Днепр-1 остался в меньшинстве в дополнительное время матч со Спартаком Тр

31 августа 2023, 23:07 | Обновлено 31 августа 2023, 23:14
733
1
ВИДЕО. Бабенко удален с поля в первом экстратайме за грубый фол

В четверг, 31 августа, в 21:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Днепр-1» принимает «Спартак» Трнава.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в словацком Кошице на городском стадионе. В первом матче в Трнаве была зафиксирована ничья (1:1).

❗️ Смотрите видео голов в Telegram

Днепр-1 остался в меньшинстве в дополнительное время.

Руслан Бабенко удален с поля в первом экстратайме за грубый фол

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Источник Sport.ua
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alex35536376446
4 красных за 2 матча  Это вам не УПЛ с ручными судьями
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