Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Бешикташ открыл счет. Абубакар накрутил всю защиту Динамо и забил
Лига конференций
31 августа 2023, 22:14 | Обновлено 31 августа 2023, 22:22
396
0

ВИДЕО. Бешикташ открыл счет. Абубакар накрутил всю защиту Динамо и забил

На 52-й минуте турецкая команда забила первый гол в матче ЛК

31 августа 2023, 22:14 | Обновлено 31 августа 2023, 22:22
396
0
ВИДЕО. Бешикташ открыл счет. Абубакар накрутил всю защиту Динамо и забил

В четверг, 31 августа, в 21:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Бешикташ» принимает «Динамо».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». В первом матче в Бухаресте «Бешикташ» одержал победу со счетом 3:2.

❗️ Смотрите видео гола в Telegram

На 52-й минуте турецкая команда открыла счет. Абубакар накрутил всю защиту Динамо и забил (1:0)

ГОЛ! 1:0. Венсан Абубакар, 52 мин.

По теме:
ВИДЕО. Днепр-1 сравнял счет. Словаки забили себе красивый автогол
ВИДЕО. Юрасек забил в ворота Зари важный гол за 10 мин до свистка
Бешикташ – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо Киев Бешикташ видео голов и обзор Лига конференций Бешикташ - Динамо Венсан Абубакар
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Футбол | 31 августа 2023, 15:49 9
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»

Главный тренер сборной Украины раскрыл детали своего назначения на должность

Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Футбол | 31 августа 2023, 22:01 20
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК

Ответный матч против «Славии» запомнился неожиданной, но в целом неудачной попыткой камбека луганчан

Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 30.08.2023, 23:35
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
ВИДЕО. Антюх забил второй гол Зари. Луганская команда уравняла ситуацию
Футбол | 31.08.2023, 20:49
ВИДЕО. Антюх забил второй гол Зари. Луганская команда уравняла ситуацию
ВИДЕО. Антюх забил второй гол Зари. Луганская команда уравняла ситуацию
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Футбол | 31.08.2023, 00:23
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
30.08.2023, 00:37 6
Теннис
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
30.08.2023, 06:34
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
30.08.2023, 06:15
Теннис
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
29.08.2023, 17:12 9
Футбол
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
29.08.2023, 16:10 21
Футбол
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
30.08.2023, 09:24 6
Теннис
Реал подписал молодого украинского вратаря
Реал подписал молодого украинского вратаря
30.08.2023, 20:11 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем