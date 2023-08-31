ВИДЕО. Бешикташ открыл счет. Абубакар накрутил всю защиту Динамо и забил
На 52-й минуте турецкая команда забила первый гол в матче ЛК
В четверг, 31 августа, в 21:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Бешикташ» принимает «Динамо».
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Команды играют в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». В первом матче в Бухаресте «Бешикташ» одержал победу со счетом 3:2.
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На 52-й минуте турецкая команда открыла счет. Абубакар накрутил всю защиту Динамо и забил (1:0)
ГОЛ! 1:0. Венсан Абубакар, 52 мин.
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