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Лига Европы
31 августа 2023, 21:46 | Обновлено 31 августа 2023, 22:01
359
0

ВИДЕО. Юрасек забил в ворота Зари важный гол за 10 мин до свистка

На 83-й минуте Славия из Праги сделала заявку на общую победу

31 августа 2023, 21:46 | Обновлено 31 августа 2023, 22:01
359
0
ВИДЕО. Юрасек забил в ворота Зари важный гол за 10 мин до свистка

В четверг, 31 августа, в 20:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором «Заря» принимает «Славию» Прага.

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Команды играют в польском городе Люблине. В первом матче в Праге «Заря» потерпела поражение, пропустив дважды в конце игры (0:2). Победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравший попадет в группу Лиги конференций.

❗️ Смотрите видео гола в Telegram

На 83-й минуте Славия из Праги сделала заявку на общую победу. Матей Юрасек забил головой.

ГОЛ! 2:1. Матей Юрасек, 83 мин

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Лига Европы Заря Луганск Славия Прага видео голов и обзор Заря - Славия Матей Юрасек
Источник Sport.ua
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