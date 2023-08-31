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  4. ВИДЕО. Не прошло и 3 мин. Днепр-1 пропустил быстрый гол от Спартака Трнавы
Лига конференций
31 августа 2023, 21:14 | Обновлено 31 августа 2023, 21:32
1002
1

ВИДЕО. Не прошло и 3 мин. Днепр-1 пропустил быстрый гол от Спартака Трнавы

Уже на 3-й минуте днепряне пропустили мяч в Кошице

31 августа 2023, 21:14 | Обновлено 31 августа 2023, 21:32
1002
1
ВИДЕО. Не прошло и 3 мин. Днепр-1 пропустил быстрый гол от Спартака Трнавы

В четверг, 31 августа, в 21:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Днепр-1» принимает «Спартак» Трнава.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в словацком Кошице на городском стадионе. В первом матче в Трнаве была зафиксирована ничья (1:1).

❗️ Смотрите видео гола в Telegram

Не прошло и трех минут, как Днепр-1 пропустил быстрый гол от Спартака Трнавы (0:1).

ГОЛ! 0:1. Эрик Даниэль, 3 мин.

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Спартак Трнава Днепр-1 Лига конференций Днепр-1 - Спартак Трнава видео голов и обзор Эрик Даниэль
Источник Sport.ua
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Ігор Сірий
Але передматчеве фото у Дніпра було краще! Майстри позування!
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