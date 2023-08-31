Лига конференций31 августа 2023, 21:14 | Обновлено 31 августа 2023, 21:32
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ВИДЕО. Не прошло и 3 мин. Днепр-1 пропустил быстрый гол от Спартака Трнавы
Уже на 3-й минуте днепряне пропустили мяч в Кошице
31 августа 2023, 21:14 | Обновлено 31 августа 2023, 21:32
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В четверг, 31 августа, в 21:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Днепр-1» принимает «Спартак» Трнава.
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Команды играют в словацком Кошице на городском стадионе. В первом матче в Трнаве была зафиксирована ничья (1:1).
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Не прошло и трех минут, как Днепр-1 пропустил быстрый гол от Спартака Трнавы (0:1).
ГОЛ! 0:1. Эрик Даниэль, 3 мин.
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