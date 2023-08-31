ВИДЕО. Не прошло и 3 мин. Днепр-1 пропустил быстрый гол от Спартака Трнавы

В четверг, 31 августа, в 21:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Днепр-1» принимает «Спартак» Трнава.

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Команды играют в словацком Кошице на городском стадионе. В первом матче в Трнаве была зафиксирована ничья (1:1).

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Не прошло и трех минут, как Днепр-1 пропустил быстрый гол от Спартака Трнавы (0:1).

ГОЛ! 0:1. Эрик Даниэль, 3 мин.