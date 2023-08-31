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Лига Европы
31 августа 2023, 20:49 | Обновлено 31 августа 2023, 20:56
314
0

ВИДЕО. Антюх забил второй гол Зари. Луганская команда уравняла ситуацию

На 41-й минуте счет по сумме двух матчей стал равным

31 августа 2023, 20:49 | Обновлено 31 августа 2023, 20:56
314
0
ВИДЕО. Антюх забил второй гол Зари. Луганская команда уравняла ситуацию

В четверг, 31 августа, в 20:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором «Заря» принимает «Славию» Прага.

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Команды играют в польском городе Люблине. В первом матче в Праге «Заря» потерпела поражение, пропустив дважды в конце игры (0:2). Победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравший попадет в группу Лиги конференций.

На 41-й минуте луганская команда сравняла счет по сумме двух матчей. Денис Антюх точно пробил, протянув мяч по левому флангу атаки.

ГОЛ! 2:0. Антюх, 41 мин

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Источник Sport.ua
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