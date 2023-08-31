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  4. Сергей РЕБРОВ: «Я слежу за игроками маленьких клубов»
Украина. Премьер лига
31 августа 2023, 21:10 |
1154
2

Сергей РЕБРОВ: «Я слежу за игроками маленьких клубов»

У всех есть шанс попасть в сборную

31 августа 2023, 21:10 |
1154
2
Сергей РЕБРОВ: «Я слежу за игроками маленьких клубов»
УАФ. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров заявил о том, что следит за игроками всех украинских команд, а не только за футболистами клубов-грандов.

«Я слежу за так называемыми маленькими клубами. Но если игрок в своей команде показывает стабильный уровень, то им точно заинтересуется большой клуб. И это только вопрос времени, будет ли он в большом клубе или уедет в другой чемпионат».

«Климчук из «Руха»? Я слежу за «Рухом», так много талантливых молодых игроков. Если не ошибаюсь, 4-5 игроков «Руха» вызваны в молодежку».

«Мы следим за всеми командами», – сказал Ребров.

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сборная Украины по футболу Рух Львов Сергей Ребров
Источник Бомбардир
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Вова Бок
Рух на 2ом. Д на 8ом. кто тут маленький
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Argon
Скала Стрий?
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