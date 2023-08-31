Сергей РЕБРОВ: «Я слежу за игроками маленьких клубов»

Наставник сборной Украины Сергей Ребров заявил о том, что следит за игроками всех украинских команд, а не только за футболистами клубов-грандов.

«Я слежу за так называемыми маленькими клубами. Но если игрок в своей команде показывает стабильный уровень, то им точно заинтересуется большой клуб. И это только вопрос времени, будет ли он в большом клубе или уедет в другой чемпионат».

«Климчук из «Руха»? Я слежу за «Рухом», так много талантливых молодых игроков. Если не ошибаюсь, 4-5 игроков «Руха» вызваны в молодежку».

«Мы следим за всеми командами», – сказал Ребров.