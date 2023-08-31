«Это абсурд». УЕФА не планирует менять правило компенсированного времени

В УЕФА заявили, что в еврокубках и турнирах сборных не планирует идти по пути ФИФА и АПЛ, где судьям дали указание максимально увеличивать количество компенсированного времени.

Особенно это проявилось на минувшем ЧМ-2022, где регулярно добавляли по 10 и больше минут. В УЕФА это не считают правильным.

«Это абсурд. Уже постоянно компенсируют 12, 13, 14 минут. Мы постоянно критикуем насыщенный календарь и большое количество матчей. А теперь еще компенсированное время».

«Это безумие, этого не будет», — заявили в УЕФА.