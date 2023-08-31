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  4. «Это абсурд». УЕФА не планирует менять правило компенсированного времени
Лига чемпионов
31 августа 2023, 19:30 |
2610
1

«Это абсурд». УЕФА не планирует менять правило компенсированного времени

Добавлять много минут не будут

31 августа 2023, 19:30 |
2610
1
«Это абсурд». УЕФА не планирует менять правило компенсированного времени
Getty Images/Global Images Ukraine

В УЕФА заявили, что в еврокубках и турнирах сборных не планирует идти по пути ФИФА и АПЛ, где судьям дали указание максимально увеличивать количество компенсированного времени.

Особенно это проявилось на минувшем ЧМ-2022, где регулярно добавляли по 10 и больше минут. В УЕФА это не считают правильным.

«Это абсурд. Уже постоянно компенсируют 12, 13, 14 минут. Мы постоянно критикуем насыщенный календарь и большое количество матчей. А теперь еще компенсированное время».

«Это безумие, этого не будет», — заявили в УЕФА.

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УЕФА
Источник Reuters
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Комментарии 1
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zizyyura
В футболі давно пора вводити чистий час. Наприклад, 30 чи 35 хвилин на тайм. Щоб не було таких команд, як Хетафе, в іграх яких м'яч в грі знаходиться в середньому 44 хвилини за всю гру. У всіх ігрових видах спорту, де є лімітований час, це вже зроблено - баскетбол, хоккей, футзал, американський футбол, водне поло і т.д. Наче тільки в гандболі нема чистого часу.
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