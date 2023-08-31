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Украина. Премьер лига
31 августа 2023, 18:30 |
1126
1

В случае неудачи Днепра-1 в еврокубках. Клуб вернется в Днепр

Могут уйти легионеры

31 августа 2023, 18:30 |
1126
1
В случае неудачи Днепра-1 в еврокубках. Клуб вернется в Днепр
ФК Днепр-1

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» в случае поражения от «Спартака» Трнавы и вылета из еврокубков с 1 сентября вернется в Днепр, где будет базироваться и выступать.

В случае успеха и наличия еврокубковой осени команда продолжит базироваться в Ужгороде.

Сообщается, что переезд в Днепр, который находится не так далеко от линии фронта и подвергается регулярным обстрелам, повлияет на решение некоторых легионеров, которые могут покинуть команду.

Матч «Днепра-1» стартует сегодня в 21:00.

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Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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Alexander Киев
і ФК ОПЗЖ Суркіса із собою у Дніпро заберіть
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