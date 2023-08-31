Украина. Премьер лига31 августа 2023, 18:30 |
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В случае неудачи Днепра-1 в еврокубках. Клуб вернется в Днепр
Могут уйти легионеры
31 августа 2023, 18:30 |
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По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» в случае поражения от «Спартака» Трнавы и вылета из еврокубков с 1 сентября вернется в Днепр, где будет базироваться и выступать.
В случае успеха и наличия еврокубковой осени команда продолжит базироваться в Ужгороде.
Сообщается, что переезд в Днепр, который находится не так далеко от линии фронта и подвергается регулярным обстрелам, повлияет на решение некоторых легионеров, которые могут покинуть команду.
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