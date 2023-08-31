Виталий ПОНОМАРЕВ: «Наша задача – пройти в Кубке Украины как можно дальше»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал жребий своей команды в 1/8 финала Кубка Украины:

«Александрия» – это хорошая команда, которой тренерский штаб ставит интересный игровой стиль. У нас будет интригующее противостояние и мы будем готовиться к серьезному матчу. Наша задача – пройти в Кубке Украины как можно дальше. Поэтому мы будем играть только на победу.

Против каждой команды выбирается тактика и стратегия на игру. Для нас нет существенной роли, кто будет нашим соперником, ведь мы должны играть в свой футбол и придерживаться наших принципов. Я просматривал игры «Александрии» в УПЛ, но глубокого анализа еще не было. Впрочем, у нас будет серьезная подготовка к этому матчу».