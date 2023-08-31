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Кубок Украины
31 августа 2023, 17:50 | Обновлено 31 августа 2023, 18:26
262
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Наша задача – пройти в Кубке Украины как можно дальше»

Главный тренер «Руха» прокомментировал жребий в Кубке Украины

31 августа 2023, 17:50 | Обновлено 31 августа 2023, 18:26
262
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Наша задача – пройти в Кубке Украины как можно дальше»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал жребий своей команды в 1/8 финала Кубка Украины:

«Александрия» – это хорошая команда, которой тренерский штаб ставит интересный игровой стиль. У нас будет интригующее противостояние и мы будем готовиться к серьезному матчу. Наша задача – пройти в Кубке Украины как можно дальше. Поэтому мы будем играть только на победу.

Против каждой команды выбирается тактика и стратегия на игру. Для нас нет существенной роли, кто будет нашим соперником, ведь мы должны играть в свой футбол и придерживаться наших принципов. Я просматривал игры «Александрии» в УПЛ, но глубокого анализа еще не было. Впрочем, у нас будет серьезная подготовка к этому матчу».

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Виталий Пономарев Рух Львов Александрия Кубок Украины по футболу жеребьевка
Источник ФК Рух Львов
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