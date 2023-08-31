Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Динамо Диалло впервые вызван в сборную Сенегала
Украина. Премьер лига
31 августа 2023, 17:28 |
222
0

Хавбек Динамо Диалло впервые вызван в сборную Сенегала

Игрок поедет в национальную команду

31 августа 2023, 17:28 |
222
0
Хавбек Динамо Диалло впервые вызван в сборную Сенегала
ФК Динамо Киев. Самба Диалло

«Динамо» на официальном сайте сообщило о том, что атакующий полузащитник Самба Диалло впервые получил вызов в национальную сборную Сенегала.

Команда 9 сентября сыграет против Руанды в рамках матчах отбора к Кубку Африки. Ранее Диалло выступал за юношескую и молодежную сборные Сенегала, выиграв Кубок Африки U-20.

В нынешнем сезоне Самба провел три матча и результативными действиями не отмечался.

По теме:
КАБАНОВ: «Ярмоленко уже не тянет на роль лидера»
Проведена жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины среди женщин
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо Киев Самба Диалло сборная Сенегала по футболу
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал подписал молодого украинского вратаря
Футбол | 30 августа 2023, 20:11 8
Реал подписал молодого украинского вратаря
Реал подписал молодого украинского вратаря

Илья Волошин перешел из «Райо Махадаонда»

ОФИЦИАЛЬНО. Ромелу Лукаку – игрок Ромы
Футбол | 31 августа 2023, 13:13 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ромелу Лукаку – игрок Ромы
ОФИЦИАЛЬНО. Ромелу Лукаку – игрок Ромы

Форвард «Челси» отправился в еще одну аренду

Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Футбол | 31.08.2023, 00:23
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
Теннис | 30.08.2023, 19:18
СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чехии
Теннис | 31.08.2023, 14:30
Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чехии
Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чехии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
30.08.2023, 15:14 2
Футбол
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
30.08.2023, 09:24 6
Теннис
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
30.08.2023, 16:00 15
Футбол
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
29.08.2023, 20:11 25
Бокс
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
29.08.2023, 23:00 36
Теннис
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
29.08.2023, 16:10 21
Футбол
Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open
Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open
30.08.2023, 08:31
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем