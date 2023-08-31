Хавбек Динамо Диалло впервые вызван в сборную Сенегала

«Динамо» на официальном сайте сообщило о том, что атакующий полузащитник Самба Диалло впервые получил вызов в национальную сборную Сенегала.

Команда 9 сентября сыграет против Руанды в рамках матчах отбора к Кубку Африки. Ранее Диалло выступал за юношескую и молодежную сборные Сенегала, выиграв Кубок Африки U-20.

В нынешнем сезоне Самба провел три матча и результативными действиями не отмечался.