Украина. Премьер лига31 августа 2023, 17:28 |
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Хавбек Динамо Диалло впервые вызван в сборную Сенегала
Игрок поедет в национальную команду
31 августа 2023, 17:28 |
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«Динамо» на официальном сайте сообщило о том, что атакующий полузащитник Самба Диалло впервые получил вызов в национальную сборную Сенегала.
Команда 9 сентября сыграет против Руанды в рамках матчах отбора к Кубку Африки. Ранее Диалло выступал за юношескую и молодежную сборные Сенегала, выиграв Кубок Африки U-20.
В нынешнем сезоне Самба провел три матча и результативными действиями не отмечался.
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