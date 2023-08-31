Георгий СУДАКОВ: «В ЛЧ хочу сыграть с Бенфикой, а еще с МанСити и Баварией»

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о том, с какими командами ему бы хотелось встретиться в групповом турнире Лиги чемпионов.

«Хотел бы сыграть в Лиге чемпионов с «Бенфикой», потому что там теперь Анатолий Трубин. Как раз с ним обсуждали это».

«Не против «Манчестер Сити» и «Баварию» получить, там еще не играл», – сказал Судаков.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов начнется сегодня в 19:00. Отметим, что «Манчестер Сити», «Бавария» и «Бенфика» находятся в первой корзине.