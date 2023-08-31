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Лига чемпионов
31 августа 2023, 17:10 | Обновлено 31 августа 2023, 17:20
325
2

Георгий СУДАКОВ: «В ЛЧ хочу сыграть с Бенфикой, а еще с МанСити и Баварией»

Кто выпадет чемпионам Украины?

31 августа 2023, 17:10 | Обновлено 31 августа 2023, 17:20
325
2
Георгий СУДАКОВ: «В ЛЧ хочу сыграть с Бенфикой, а еще с МанСити и Баварией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгій Судаков

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о том, с какими командами ему бы хотелось встретиться в групповом турнире Лиги чемпионов.

«Хотел бы сыграть в Лиге чемпионов с «Бенфикой», потому что там теперь Анатолий Трубин. Как раз с ним обсуждали это».

«Не против «Манчестер Сити» и «Баварию» получить, там еще не играл», – сказал Судаков.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов начнется сегодня в 19:00. Отметим, что «Манчестер Сити», «Бавария» и «Бенфика» находятся в первой корзине.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Лига чемпионов Бенфика Манчестер Сити Бавария
Источник Фан-сайт ФК Шахтер
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Lulinnha
Бедолаги готовятся к "кастингу у Вудманна" в ЛЧ....   
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Fant24
Все равно кому влетать 
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