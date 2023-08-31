Лига чемпионов31 августа 2023, 17:10 | Обновлено 31 августа 2023, 17:20
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Георгий СУДАКОВ: «В ЛЧ хочу сыграть с Бенфикой, а еще с МанСити и Баварией»
Кто выпадет чемпионам Украины?
31 августа 2023, 17:10 | Обновлено 31 августа 2023, 17:20
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Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о том, с какими командами ему бы хотелось встретиться в групповом турнире Лиги чемпионов.
«Хотел бы сыграть в Лиге чемпионов с «Бенфикой», потому что там теперь Анатолий Трубин. Как раз с ним обсуждали это».
«Не против «Манчестер Сити» и «Баварию» получить, там еще не играл», – сказал Судаков.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов начнется сегодня в 19:00. Отметим, что «Манчестер Сити», «Бавария» и «Бенфика» находятся в первой корзине.
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