Спортдиректор Реал Сосьедада: «У российских футболистов особый талант»
Роберто Олабе рассказал о любви к российским футболистам
Спортивный директор «Реал Сосьедада» Роберто Олабе рассказал о трансфере россиянина Арсена Захаряна в испанский клуб.
– Откуда у «Реал Сосьедада» такая любовь к Арсену Захаряну?
– Во-первых, мы исходили из того, что знаем, какими могут быть футболисты из россии. Я играл вместе с Валерием Карпиным, еще и тренировал его, как и Дмитрия Хохлова. Поэтому мы понимаем, что у российских футболистов особый талант.
Поэтому мы следили за чемпионатом россии, этим занимался Эрик из нашей скаутской команды. Особое внимание мы уделяли молодым футболистам. Если брать молодых талантливых игроков, то у нас вообще не было сомнений, что Арсен - выдающийся атакующий полузащитник.
Мы за ним очень долго следили. Уже давно поняли, что он особенный. И давно поняли, приобрести его будет непросто, потому что это экстраординарный игрок. Как только у нас появилась возможность, мы сделали все, чтобы он перешел к нам. Что и произошло.
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