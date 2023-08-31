Спортдиректор Реал Сосьедада: «У российских футболистов особый талант»

Спортивный директор «Реал Сосьедада» Роберто Олабе рассказал о трансфере россиянина Арсена Захаряна в испанский клуб.

– Откуда у «Реал Сосьедада» такая любовь к Арсену Захаряну?

– Во-первых, мы исходили из того, что знаем, какими могут быть футболисты из россии. Я играл вместе с Валерием Карпиным, еще и тренировал его, как и Дмитрия Хохлова. Поэтому мы понимаем, что у российских футболистов особый талант.

Поэтому мы следили за чемпионатом россии, этим занимался Эрик из нашей скаутской команды. Особое внимание мы уделяли молодым футболистам. Если брать молодых талантливых игроков, то у нас вообще не было сомнений, что Арсен - выдающийся атакующий полузащитник.

Мы за ним очень долго следили. Уже давно поняли, что он особенный. И давно поняли, приобрести его будет непросто, потому что это экстраординарный игрок. Как только у нас появилась возможность, мы сделали все, чтобы он перешел к нам. Что и произошло.