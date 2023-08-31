ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт подписал алжирского вингера

Алжирский вингер Фарес Шаиби официально перешел из французской «Тулузы» во франкфуртский «Айнтрахт».

За 20-летнего левого вингера заплатили 10 миллионов евро. Фарес подпишет контракт до лета 2028 года.

Напомним, осенью 2022 года лондонский «Арсенал» рассматривал его как дешевую альтернативу Михаилу Мудрику.

Шаиби дебютировал за взрослую команду «Тулузы» только в прошлом сезоне. Тем не менее, на его счету 36 матчей в Лиге 1, в которых он отличился 5 голами и 5 ассистами. Также на пути к финалу Кубка Франции 2022/23 он забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 4 матчах, но в финале отличиться не смог.