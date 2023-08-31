ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт подписал алжирского вингера
Фарес Шаиби покидает «Тулузу» и будет играть в Бундеслиге
Алжирский вингер Фарес Шаиби официально перешел из французской «Тулузы» во франкфуртский «Айнтрахт».
За 20-летнего левого вингера заплатили 10 миллионов евро. Фарес подпишет контракт до лета 2028 года.
Напомним, осенью 2022 года лондонский «Арсенал» рассматривал его как дешевую альтернативу Михаилу Мудрику.
Шаиби дебютировал за взрослую команду «Тулузы» только в прошлом сезоне. Тем не менее, на его счету 36 матчей в Лиге 1, в которых он отличился 5 голами и 5 ассистами. Также на пути к финалу Кубка Франции 2022/23 он забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 4 матчах, но в финале отличиться не смог.
🦅🆕 Farès Chaibi wird ein Adlerträger!— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 30, 2023
Der algerische Nationalspieler wechselt vom Toulouse Football Club zur Eintracht. Beim hessischen Bundesligisten hat er einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.#SGE
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