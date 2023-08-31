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  4. Не пустили на базу. Тоттенхэм некрасиво попрощался с Кейном
Англия
31 августа 2023, 16:15 |
866
0

Не пустили на базу. Тоттенхэм некрасиво попрощался с Кейном

Форварду не позволили попрощаться с партнерами по команде

31 августа 2023, 16:15 |
866
0
Не пустили на базу. Тоттенхэм некрасиво попрощался с Кейном
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

«Тоттенхэм» довольно некрасиво попрощался со своей легендой Гарри Кейном накануне его трансфера в «Баварию». По информации английских СМИ, в день вылета 30-летний форвард хотел заехать на тренировочную базу команды, попрощаться с партнерами по команде и забрать вещи.

Однако «Тоттенхэм» в электронном письме сообщил Кейну, что ему не следует ехать на базу. Позже забрать личные вещи Кейна пыталась его семья, но их также не пустили, после чего выслали им вещи курьером.

Напомним, Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и лучшим бомбардиром в истории клуба.

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Гарри Кейн Тоттенхэм Бавария
Источник The Telegraph
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