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  4. Мудрику будет легче. Челси отпускает его конкурента
Англия
31 августа 2023, 16:39 | Обновлено 31 августа 2023, 17:22
1516
3

Мудрику будет легче. Челси отпускает его конкурента

«Ноттингем Форест» близок к подписанию Каллума Хадсона-Одои

31 августа 2023, 16:39 | Обновлено 31 августа 2023, 17:22
1516
3
Мудрику будет легче. Челси отпускает его конкурента
Getty Images/Global Images Ukraine. Каллум Хадсон-Одои

«Ноттингем Форест» очень близок к подписанию левого вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает авторитетное издание The Guardian. На его позиции у лондонцев играет Михаил Мудрик.

Но источник не отмечает, на каких правах 22-летний игрок присоединится к составу «лесников». Скорее всего, это будет полноценный трансфер, ведь контракт англичанина истекает уже через год – летом 2024 года.

В прошлом сезоне Каллум Хадсон-Одои играл в аренде за леверкузенский «Байер». Он отыграл за клуб 21 матч, забив 1 гол и отдав 1 ассист. В Бундеслиге его в основном использовали в качестве запасного игрока.

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Каллум Хадсон-Одои Ноттингем Форест Челси трансферы трансферы АПЛ Михаил Мудрик The Guardian
Источник The Guardian
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Комментарии 3
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PUMA
Классный заголовок.А то что пацан провёл весь прошлый сезон в Бундеслиги,и сейчас ушел для вас ничего не значит.Так он и не был конкурентом Мудрыка,ПОТОМУ ЧТО ЕГО В КЛУБЕ НЕ БЫЛО,И КАК СЕЙЧАС СТАЛО ПОНЯТНО ОН НЕ БУДЕТ КОНКУРЕНТОМ 
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+4
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Fant24
У мудрика нет конкурентов .его не могут сбагрить 
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0
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