Мудрику будет легче. Челси отпускает его конкурента

«Ноттингем Форест» очень близок к подписанию левого вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает авторитетное издание The Guardian. На его позиции у лондонцев играет Михаил Мудрик.

Но источник не отмечает, на каких правах 22-летний игрок присоединится к составу «лесников». Скорее всего, это будет полноценный трансфер, ведь контракт англичанина истекает уже через год – летом 2024 года.

В прошлом сезоне Каллум Хадсон-Одои играл в аренде за леверкузенский «Байер». Он отыграл за клуб 21 матч, забив 1 гол и отдав 1 ассист. В Бундеслиге его в основном использовали в качестве запасного игрока.