Бондаренко, Гочолеишвили и другие узнали наказания за удаления

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола на своем заседании принял решения относительно футболистов, которые были удалены с поля в некоторых последних матчах сезона.

Так, полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко за удаление в матче с «Кривбассом» (4-й тур УПЛ, 20 августа) получил дисквалификацию на 3 поединка. Он имел условную санкцию (за серьезное игровое нарушение), когда немногим ранее КДК УАФ отстранил футболиста от участия в соревнованиях на два матча, из которых на один матч условно.

Два матча пропустит игрок «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили за удаление с поля в игре с «Колосом» (5-й тур УПЛ, 27 августа).

По два матча при одном условно пропустят игрок «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский, который был удален в игре с «Шахтером» (4-й тур УПЛ, 20 августа), и игрок «Вереса» Максим Марусич за удаление с поля в поединке против «Ворсклы» (4-й тур КПЛ, 19 августа).