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Украина. Премьер лига
31 августа 2023, 15:57 | Обновлено 31 августа 2023, 16:10
461
1

Бондаренко, Гочолеишвили и другие узнали наказания за удаления

КДК УАФ применил к игрокам дисциплинарные санкции

31 августа 2023, 15:57 | Обновлено 31 августа 2023, 16:10
461
1
Бондаренко, Гочолеишвили и другие узнали наказания за удаления
ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко (с мячом)

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола на своем заседании принял решения относительно футболистов, которые были удалены с поля в некоторых последних матчах сезона.

Так, полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко за удаление в матче с «Кривбассом» (4-й тур УПЛ, 20 августа) получил дисквалификацию на 3 поединка. Он имел условную санкцию (за серьезное игровое нарушение), когда немногим ранее КДК УАФ отстранил футболиста от участия в соревнованиях на два матча, из которых на один матч условно.

Два матча пропустит игрок «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили за удаление с поля в игре с «Колосом» (5-й тур УПЛ, 27 августа).

По два матча при одном условно пропустят игрок «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский, который был удален в игре с «Шахтером» (4-й тур УПЛ, 20 августа), и игрок «Вереса» Максим Марусич за удаление с поля в поединке против «Ворсклы» (4-й тур КПЛ, 19 августа).

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Дмитрий Хомченовский Артем Бондаренко Максим Марусич Гиорги Гочолеишвили КДК УАФ Украинская ассоциация футбола
Источник Украинская ассоциация футбола
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APL
А це й що умовно, мав стати автоматом -1, додати максимум -3 за цю червону, і того виходить -4, ну я так поняв в КДК з математикою не дружать, ну хіба що з табличкою ділення кому скільки відбашляти
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