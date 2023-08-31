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Англия
31 августа 2023, 15:55 | Обновлено 31 августа 2023, 15:56
218
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал Энсо Гонсалеса

Полузащитник стал первым парагвайцем в истории клуба

31 августа 2023, 15:55 | Обновлено 31 августа 2023, 15:56
218
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал Энсо Гонсалеса
ФК Вулверхэмптон. Энсо Гонсалес

Английский «Вулверхэмптон» завершил трансфер полузащитника парагвайского «Либертада» Энсо Гонсалеса.

За трансфер 18-летнего Гонсалеса «Вулверхэмптон» заплатил 5 миллионов фунтов, соглашение полузащитника с клубом рассчитано на шесть лет. Сейчас Гонсалес ожидает получения разрешения на работу. Примечательно, что Гонсалес станет первым футболистом из Парагвая в составе «Вулверхэмптона» за всю его историю.

В нынешнем сезоне Энсо Гонсалес в составе «Либертада» сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. Также он получил вызов в сборную Парагвая на ближайшие матчи квалификации чемпионата мира 2026 на следующей неделе.

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Энсо Гонсалес Вулверхэмптон Либертад трансферы АПЛ чемпионат Парагвая по футболу трансферы
Источник ФК Вулверхэмптон
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