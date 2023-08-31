Челси готов заплатить рекордную сумму за полузащитника Коринтианса
Лондонцы хотят купить 17-летнего Габриэля Москардо
Английский «Челси» собирается приобрести молодого полузащитника бразильского «Коринтианса» Габриэля Москардо, сообщает журналист Бруну Андраде.
За трансфер 17-летнего бразильца «Челси» готов заплатить 21 миллион евро, еще 4 миллиона в качестве бонусов и 10% от последующей продажи. Этот трансфер станет рекордным в истории «Коринтианса» и на 5 миллионов превзойдет продажу будущего полузащитника украинского «Шахтера» Педриньо в португальскую «Бенфику» в 2020-м году.
Габриэль Москардо — воспитанник «Коринтианса», в первой команде которого дебютировал 2 июля 2023 года и сыграл в общей сложности десять матчей.
Moscardo está a um passo de ser a maior venda da história do Corinthians. Chelsea está disposto a pagar 21 + 4 milhões de euros (+ 10% de futura venda), ultrapassando assim os 20 milhões de euros pagos pelo Benfica por Pedrinho em 2020. Jovem jogador ficaria no Timão até jun/24— Bruno Andrade (@brunoandrd) August 31, 2023
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