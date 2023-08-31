Челси готов заплатить рекордную сумму за полузащитника Коринтианса

Английский «Челси» собирается приобрести молодого полузащитника бразильского «Коринтианса» Габриэля Москардо, сообщает журналист Бруну Андраде.

За трансфер 17-летнего бразильца «Челси» готов заплатить 21 миллион евро, еще 4 миллиона в качестве бонусов и 10% от последующей продажи. Этот трансфер станет рекордным в истории «Коринтианса» и на 5 миллионов превзойдет продажу будущего полузащитника украинского «Шахтера» Педриньо в португальскую «Бенфику» в 2020-м году.

Габриэль Москардо — воспитанник «Коринтианса», в первой команде которого дебютировал 2 июля 2023 года и сыграл в общей сложности десять матчей.